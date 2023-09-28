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В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника - РИА Новости, 28.09.2023
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15:21 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/mchs-1899214468.html
В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника
В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника - РИА Новости, 28.09.2023
В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника
Сотрудники МЧС в Северной Осетии четвертый день ищут пропавшего грибника, сообщило региональное управление ведомства. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:21
2023-09-28T15:21
происшествия
здоровье - общество
россия
алагирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Северной Осетии четвертый день ищут пропавшего грибника, сообщило региональное управление ведомства. По данным ведомства, 24 сентября в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что потерялся грибник Бекоев Э., был одет в полосатую футболку, продолжительное время не выходит на связь. "Сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательную операцию в селение Црау Алагирского района... Четвертый день продолжаются поиски пропавшего грибника", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в поисках участвуют личный состав пожарно-спасательных частей Алагирского пожарно-спасательного гарнизона ГУМЧС России по Северной Осетии, спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отрада МЧС России, добровольцы, а также лесники.
https://ria.ru/20230924/teplokhod-1898351728.html
россия
алагирский район
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происшествия, здоровье - общество, россия, алагирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Алагирский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника

МЧС: в Северной Осетии спасатели четвертый день ищут пропавшего грибника

© iStock.com / sestovicВ лесу
В лесу - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / sestovic
В лесу. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Северной Осетии четвертый день ищут пропавшего грибника, сообщило региональное управление ведомства.
По данным ведомства, 24 сентября в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что потерялся грибник Бекоев Э., был одет в полосатую футболку, продолжительное время не выходит на связь.
"Сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательную операцию в селение Црау Алагирского района... Четвертый день продолжаются поиски пропавшего грибника", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что в поисках участвуют личный состав пожарно-спасательных частей Алагирского пожарно-спасательного гарнизона ГУМЧС России по Северной Осетии, спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отрада МЧС России, добровольцы, а также лесники.
Ямал - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
На Ямале затонул теплоход с баржей, два человека пропали
24 сентября, 17:57
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияАлагирский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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