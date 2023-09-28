https://ria.ru/20230928/mchs-1899214468.html

В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника

В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника - РИА Новости, 28.09.2023

В Северной Осетии сотрудники МЧС четвертый день ищут пропавшего грибника

Сотрудники МЧС в Северной Осетии четвертый день ищут пропавшего грибника, сообщило региональное управление ведомства. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:21

2023-09-28T15:21

2023-09-28T15:21

происшествия

здоровье - общество

россия

алагирский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Северной Осетии четвертый день ищут пропавшего грибника, сообщило региональное управление ведомства. По данным ведомства, 24 сентября в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что потерялся грибник Бекоев Э., был одет в полосатую футболку, продолжительное время не выходит на связь. "Сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательную операцию в селение Црау Алагирского района... Четвертый день продолжаются поиски пропавшего грибника", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в поисках участвуют личный состав пожарно-спасательных частей Алагирского пожарно-спасательного гарнизона ГУМЧС России по Северной Осетии, спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отрада МЧС России, добровольцы, а также лесники.

https://ria.ru/20230924/teplokhod-1898351728.html

россия

алагирский район

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происшествия, здоровье - общество, россия, алагирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)