На форуме в Туве рассказали, в чем поможет буддийская медицина
Глава буддистов Тувы: буддийская медицина поможет в лечении зависимостей
© РИА Новости / Ольга ЛипичКамбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу выступает на Первой международной научной конференции по традиционной медицине в Кызыле
КЫЗЫЛ, 28 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Буддийские духовные практики и методы лечения в сочетании с официальной медициной помогут в лечении алкоголизма, наркозависимости и решении психологических проблем, с которыми люди все чаще сталкиваются в современном мире, заявил в интервью РИА Новости камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар), участвующий в Первой конференции по традиционной медицине в Кызыле.
Научный форум "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" впервые проходит на этой неделе в новом монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". В нем принимают участие более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая. Среди зарубежных участников – специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии, Шри-Ланки.
© РИА Новости / Ольга ЛипичМонастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
"Духовные практики буддизма, методы традиционной буддийской медицины могут помочь в лечении заболеваний психики, алкоголизма, наркозависимости, в решении психологических проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются под воздействием стрессов и тревог в стремительно меняющемся мире", - сказал Гелек Нацык-Доржу в ответ на вопрос РИА Новости о возросших нагрузках на психику человека.
При управлении камбы-ламы Тувы, сообщил он, специально организовано направление помощи алко- и наркозависимым, создан благотворительный фонд. По словам лам, духовные практики буддизма, медитации, принятие обетов способствуют избавлению от алкоголизма, наркомании, игромании, преодолению и профилактике иных зависимостей. Положительное влияние медитации на работу мозга отметили и приехавшие на конференцию известные ученые, исследующие медитацию и измененные состояния сознания буддийских практиков в тибетских монастырях Индии и Непала академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН и профессор Александр Каплан из МГУ имени Ломоносова. Многие участники форума говорили о необходимости сочетания основанных на сострадании духовных практик, традиционных методов лечения и современной медицины для более эффективной помощи пациентам в различных случаях.
Отвечая на вопрос об основных причинах болезней, с точки зрения буддиста и жителя Тувы, камбы-лама выделил четыре пункта. "Первое – это кармические болезни: плохие поступки в прошлой жизни приводят к болезням в этой жизни. Второе – это душевные, психические болезни: человек даже сам себя вводит в стрессовое, тревожное состояние, вследствие чего внутри разрушается баланс элементов, необходимый для здоровья. Третье – это наведение порчи или сглаза, препятствия, воздействия со стороны недругов, которыми могут быть, например, хозяева местности, демоны. И четвертое – это болезнь по вине самого человека, когда он действует во вред себе, например, переедает или получает травму по неосторожности", - пояснил Гелек Нацык-Доржу.
Чтобы вылечить пациента, лама, по его словам, сначала внимательно смотрит, чем человек болеет, какие недуги и какие причины могут быть. "Кармическая ли это болезнь, или воздействие со стороны недругов. В этом случае помогают обряды, а лекарствами очень сложно помочь. Нужно очистить чакры, каналы, можно сказать, биосферу человека - и тогда человек выздоравливает. Некоторые считают, что это чудо. Но чудо, которое мы сами творим, - это духовное очищение", - подчеркнул собеседник агентства.
© Фото предоставлено Культурным фондом имени Кужугета ШойгуКамбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
© Фото предоставлено Культурным фондом имени Кужугета Шойгу
Камбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
В случае кармической болезни, по его словам, пациенту необходимы сожаление о сотворенном зле, молитвы и поклонения для очищения. Если у обратившегося к ламам за помощью человека психическое расстройство, то ему объясняют суть учения Будды, дают знания, духовное развитие, чтобы человек смог преодолеть болезнь, препятствия. А если болезнь наступает по вине человека в этой жизни, если он получает травму, то тут помогают уже в основном врачи, добавил камбы-лама Тувы.
"Очень отрадно, что Россия, наша республика Тува проводит сегодня такую Международную конференцию по традиционной медицине. И что нас собрал на конференцию под свою крышу именно новый буддийский монастырь Тувы "Тубтен Шедруб Линг", - отметил Гелек Нацык-Доржу.
По его словам, в дореволюционные годы ламы были одновременно и врачами, и очень активно помогали прихожанам в лечении различных заболеваний. Они сами собирали лекарственное сырье на территории Тувы, где много целебных растений, и сами готовили лекарства. В советские годы эти традиции были утрачены - и современные ламы преимущественно привозят лекарства из индийского Института тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг. Но международная конференция в Кызыле свидетельствует, что настало время возрождения традиций, института лам-врачей, развития буддийской медицины.
Камбы-лама поблагодарил за помощь духовенству и верующим республики Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. "Мы впервые получили грант на переподготовку наших священнослужителей, чтобы они имели необходимые сегодня знания в области истории, права и других светских наук. Также мы получили грант на перевод сутр. В этих направлениях мы тесно сотрудничаем с Тувинским госуниверситетом", - сказал Гелек Нацык-Доржу.
Огромную роль в развитии буддизма в Туве, по словам собеседника агентства, играет Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу, учредитель которого Ирина Шойгу инициировала проведение в новом буддийском монастыре Тувы Первой международной конференции по традиционной медицине. Правительство республики также активно помогает возрождать и развивать буддизм и традиции Тувы, заключил собеседник агентства.
Главными организаторами конференции "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" выступили Правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".