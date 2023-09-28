https://ria.ru/20230928/buddiyskaya-1899274590.html

На форуме в Туве рассказали, в чем поможет буддийская медицина

На форуме в Туве рассказали, в чем поможет буддийская медицина - РИА Новости, 28.09.2023

На форуме в Туве рассказали, в чем поможет буддийская медицина

Буддийские духовные практики и методы лечения в сочетании с официальной медициной помогут в лечении алкоголизма, наркозависимости и решении психологических... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:20

2023-09-28T18:20

2023-09-28T18:20

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КЫЗЫЛ, 28 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Буддийские духовные практики и методы лечения в сочетании с официальной медициной помогут в лечении алкоголизма, наркозависимости и решении психологических проблем, с которыми люди все чаще сталкиваются в современном мире, заявил в интервью РИА Новости камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар), участвующий в Первой конференции по традиционной медицине в Кызыле.Научный форум "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" впервые проходит на этой неделе в новом монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". В нем принимают участие более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая. Среди зарубежных участников – специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии, Шри-Ланки."Духовные практики буддизма, методы традиционной буддийской медицины могут помочь в лечении заболеваний психики, алкоголизма, наркозависимости, в решении психологических проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются под воздействием стрессов и тревог в стремительно меняющемся мире", - сказал Гелек Нацык-Доржу в ответ на вопрос РИА Новости о возросших нагрузках на психику человека.При управлении камбы-ламы Тувы, сообщил он, специально организовано направление помощи алко- и наркозависимым, создан благотворительный фонд. По словам лам, духовные практики буддизма, медитации, принятие обетов способствуют избавлению от алкоголизма, наркомании, игромании, преодолению и профилактике иных зависимостей. Положительное влияние медитации на работу мозга отметили и приехавшие на конференцию известные ученые, исследующие медитацию и измененные состояния сознания буддийских практиков в тибетских монастырях Индии и Непала академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН и профессор Александр Каплан из МГУ имени Ломоносова. Многие участники форума говорили о необходимости сочетания основанных на сострадании духовных практик, традиционных методов лечения и современной медицины для более эффективной помощи пациентам в различных случаях.Отвечая на вопрос об основных причинах болезней, с точки зрения буддиста и жителя Тувы, камбы-лама выделил четыре пункта. "Первое – это кармические болезни: плохие поступки в прошлой жизни приводят к болезням в этой жизни. Второе – это душевные, психические болезни: человек даже сам себя вводит в стрессовое, тревожное состояние, вследствие чего внутри разрушается баланс элементов, необходимый для здоровья. Третье – это наведение порчи или сглаза, препятствия, воздействия со стороны недругов, которыми могут быть, например, хозяева местности, демоны. И четвертое – это болезнь по вине самого человека, когда он действует во вред себе, например, переедает или получает травму по неосторожности", - пояснил Гелек Нацык-Доржу.Чтобы вылечить пациента, лама, по его словам, сначала внимательно смотрит, чем человек болеет, какие недуги и какие причины могут быть. "Кармическая ли это болезнь, или воздействие со стороны недругов. В этом случае помогают обряды, а лекарствами очень сложно помочь. Нужно очистить чакры, каналы, можно сказать, биосферу человека - и тогда человек выздоравливает. Некоторые считают, что это чудо. Но чудо, которое мы сами творим, - это духовное очищение", - подчеркнул собеседник агентства.В случае кармической болезни, по его словам, пациенту необходимы сожаление о сотворенном зле, молитвы и поклонения для очищения. Если у обратившегося к ламам за помощью человека психическое расстройство, то ему объясняют суть учения Будды, дают знания, духовное развитие, чтобы человек смог преодолеть болезнь, препятствия. А если болезнь наступает по вине человека в этой жизни, если он получает травму, то тут помогают уже в основном врачи, добавил камбы-лама Тувы."Очень отрадно, что Россия, наша республика Тува проводит сегодня такую Международную конференцию по традиционной медицине. И что нас собрал на конференцию под свою крышу именно новый буддийский монастырь Тувы "Тубтен Шедруб Линг", - отметил Гелек Нацык-Доржу.По его словам, в дореволюционные годы ламы были одновременно и врачами, и очень активно помогали прихожанам в лечении различных заболеваний. Они сами собирали лекарственное сырье на территории Тувы, где много целебных растений, и сами готовили лекарства. В советские годы эти традиции были утрачены - и современные ламы преимущественно привозят лекарства из индийского Института тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг. Но международная конференция в Кызыле свидетельствует, что настало время возрождения традиций, института лам-врачей, развития буддийской медицины.Камбы-лама поблагодарил за помощь духовенству и верующим республики Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. "Мы впервые получили грант на переподготовку наших священнослужителей, чтобы они имели необходимые сегодня знания в области истории, права и других светских наук. Также мы получили грант на перевод сутр. В этих направлениях мы тесно сотрудничаем с Тувинским госуниверситетом", - сказал Гелек Нацык-Доржу.Огромную роль в развитии буддизма в Туве, по словам собеседника агентства, играет Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу, учредитель которого Ирина Шойгу инициировала проведение в новом буддийском монастыре Тувы Первой международной конференции по традиционной медицине. Правительство республики также активно помогает возрождать и развивать буддизм и традиции Тувы, заключил собеседник агентства.Главными организаторами конференции "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" выступили Правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".

https://ria.ru/20230927/tuva-1899164523.html

https://ria.ru/20230822/slovar-1891538732.html

https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кызыл, москва, санкт-петербург, российская академия наук, религия