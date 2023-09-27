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На форуме в Туве обсудили связь медицины с духовными практиками - РИА Новости, 28.09.2023
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Религия
 
23:48 27.09.2023 (обновлено: 12:48 28.09.2023)
https://ria.ru/20230927/tuva-1899164523.html
На форуме в Туве обсудили связь медицины с духовными практиками
На форуме в Туве обсудили связь медицины с духовными практиками - РИА Новости, 28.09.2023
На форуме в Туве обсудили связь медицины с духовными практиками
Лечение и профилактика различных болезней будут эффективнее, если сочетать современную официальную медицину с древними духовными практиками и традиционной... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-27T23:48
2023-09-28T12:48
религия
буддизм
республика тыва
религия
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КЫЗЫЛ, 27 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Лечение и профилактика различных болезней будут эффективнее, если сочетать современную официальную медицину с древними духовными практиками и традиционной медициной, которую нужно возрождать, рассказали РИА Новости участники Первой международной конференции по буддийской медицине в Кызыле. Научный форум "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" впервые проходит на этой неделе в новом монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". В нем принимают участие более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая. Среди зарубежных участников – специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии, Шри-Ланки. "Отрадно, что нас собрал на конференцию под свою крышу новый буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг". Наши ламы в прежние (дореволюционные) годы очень активно помогали прихожанам, лечили разные болезни. Они изготавливали лекарства на территории нашей республики, где очень много целебных растений. Сейчас, к сожалению, такие лекарства в Туве не производятся, и ламы привозят их из Индии, из Института тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг. Эта конференция дает шансы возродить наши традиционные знания и навыки, в том числе создания лекарственных средств, дает импульс для развития традиционной тибетской медицины", - сказал РИА Новости Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар). Вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов напомнил, что восточная медицина опирается на глубокие духовные традиции. А Далай-лама утверждает, что для врача, прежде всего, важно развивать сострадание к больному. Форум с участием таких известных ученых, как академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН, профессор Александр Каплан из МГУ имени М.В. Ломоносова, врачей и духовенства дает старт для координации взаимодействия современной науки и официальной медицины с духовными практиками, отметил зампредседателя правительства Тувы Орлан Сарыглар. "Лечение просто таблетками не является настолько эффективным. Не зря же восточная медицина использует не только целебные растения и изготовленные ламами лекарственные средства, но дополняет их духовными практиками. Исцеление человека возможно только при его активном участии – чтобы его сознание было на это направлено", - пояснил он в беседе с РИА Новости. Форум по буддийской медицине в Туве призван способствовать научным исследованиям и признанию эффективности традиционной медицины учеными, официальной медициной и обществом в целом. "Сейчас уже практически во всех станах мира пытаются интегрировать традиционную медицину в лечебные процессы", - добавил Сарыглар. В Туве, рассказал собеседник агентства, издавна развито лечение на "целебных бальнеологических источниках", которые называются "аржааны". Сила каждого источника – в наполнении микроэлементами, которые целебно воздействуют на организм человека. Тувинцы из поколения в поколение передают секреты этого лечения. "Например, мои родители говорят: в этом источнике лечатся желудочно-кишечные проблемы, в этом – сердечные заболевания. Есть источники в таежной местности, есть у подножья гор, есть холодные и есть горячие, ими можно пользоваться в виде душа, либо в виде ванны. На каждом источнике есть свод правил, как его правильно проходить. Плюс еще в этом процессе происходит единение с природой и духовное оздоровление", - подчеркнул Сарыглар. Участница форума из Китая Ли Сянмэй, представляющая Чунцинскую Ассоциацию содействия китайско-российским экономическим и культурным обменам, отметила важность развития совместной работы в области медицины, в том числе "медицинского туризма". По ее словам, в Туве - прекрасная природа, целебные источники – и можно привлекать в республику китайских врачей для обмена опытом и пациентов для лечения. "Надеюсь, что эта первая конференция в нашем монастыре будет иметь продолжение в будущем. Это очень хорошая традиция: собираться вместе, обсуждать проблемы, делиться результатами исследований, открытиями", - сказала инициатор форума, учредитель Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу Ирина Шойгу. Главными организаторами конференции выступили правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".
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буддизм, республика тыва, религия
Религия, Буддизм, Республика Тыва, Религия
На форуме в Туве обсудили связь медицины с духовными практиками

Буддисты считают, что медицина эффективнее в сочетании с духовными практиками

© РИА Новости / Ольга ЛипичМонастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
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КЫЗЫЛ, 27 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Лечение и профилактика различных болезней будут эффективнее, если сочетать современную официальную медицину с древними духовными практиками и традиционной медициной, которую нужно возрождать, рассказали РИА Новости участники Первой международной конференции по буддийской медицине в Кызыле.
Научный форум "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" впервые проходит на этой неделе в новом монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". В нем принимают участие более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая. Среди зарубежных участников – специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии, Шри-Ланки.
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"Отрадно, что нас собрал на конференцию под свою крышу новый буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг". Наши ламы в прежние (дореволюционные) годы очень активно помогали прихожанам, лечили разные болезни. Они изготавливали лекарства на территории нашей республики, где очень много целебных растений. Сейчас, к сожалению, такие лекарства в Туве не производятся, и ламы привозят их из Индии, из Института тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг. Эта конференция дает шансы возродить наши традиционные знания и навыки, в том числе создания лекарственных средств, дает импульс для развития традиционной тибетской медицины", - сказал РИА Новости Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар).
Вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов напомнил, что восточная медицина опирается на глубокие духовные традиции. А Далай-лама утверждает, что для врача, прежде всего, важно развивать сострадание к больному.
Форум с участием таких известных ученых, как академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН, профессор Александр Каплан из МГУ имени М.В. Ломоносова, врачей и духовенства дает старт для координации взаимодействия современной науки и официальной медицины с духовными практиками, отметил зампредседателя правительства Тувы Орлан Сарыглар.
"Лечение просто таблетками не является настолько эффективным. Не зря же восточная медицина использует не только целебные растения и изготовленные ламами лекарственные средства, но дополняет их духовными практиками. Исцеление человека возможно только при его активном участии – чтобы его сознание было на это направлено", - пояснил он в беседе с РИА Новости. Форум по буддийской медицине в Туве призван способствовать научным исследованиям и признанию эффективности традиционной медицины учеными, официальной медициной и обществом в целом. "Сейчас уже практически во всех станах мира пытаются интегрировать традиционную медицину в лечебные процессы", - добавил Сарыглар.
© Фото предоставлено Культурным фондом имени Кужугета ШойгуКамбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
Камбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
© Фото предоставлено Культурным фондом имени Кужугета Шойгу
Камбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
В Туве, рассказал собеседник агентства, издавна развито лечение на "целебных бальнеологических источниках", которые называются "аржааны". Сила каждого источника – в наполнении микроэлементами, которые целебно воздействуют на организм человека. Тувинцы из поколения в поколение передают секреты этого лечения. "Например, мои родители говорят: в этом источнике лечатся желудочно-кишечные проблемы, в этом – сердечные заболевания. Есть источники в таежной местности, есть у подножья гор, есть холодные и есть горячие, ими можно пользоваться в виде душа, либо в виде ванны. На каждом источнике есть свод правил, как его правильно проходить. Плюс еще в этом процессе происходит единение с природой и духовное оздоровление", - подчеркнул Сарыглар.
Участница форума из Китая Ли Сянмэй, представляющая Чунцинскую Ассоциацию содействия китайско-российским экономическим и культурным обменам, отметила важность развития совместной работы в области медицины, в том числе "медицинского туризма". По ее словам, в Туве - прекрасная природа, целебные источники – и можно привлекать в республику китайских врачей для обмена опытом и пациентов для лечения.
"Надеюсь, что эта первая конференция в нашем монастыре будет иметь продолжение в будущем. Это очень хорошая традиция: собираться вместе, обсуждать проблемы, делиться результатами исследований, открытиями", - сказала инициатор форума, учредитель Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу Ирина Шойгу.
Главными организаторами конференции выступили правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".
© РИА Новости / Ольга ЛипичМонастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
 
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