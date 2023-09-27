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Делегация Совфеда примет участие в парламентской "двадцатке" в Нью-Дели - РИА Новости, 27.09.2023
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15:01 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sovfed-1898962916.html
Делегация Совфеда примет участие в парламентской "двадцатке" в Нью-Дели
Делегация Совфеда примет участие в парламентской "двадцатке" в Нью-Дели - РИА Новости, 27.09.2023
Делегация Совфеда примет участие в парламентской "двадцатке" в Нью-Дели
Российские сенаторы посетят IX саммит "Парламентской двадцатки" в Нью-Дели в середине октября, следует из плана поездок делегаций палаты на октябрь (есть в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:01
2023-09-27T15:01
совет федерации рф
валентина матвиенко
нью-дели
межпарламентский союз
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские сенаторы посетят IX саммит "Парламентской двадцатки" в Нью-Дели в середине октября, следует из плана поездок делегаций палаты на октябрь (есть в распоряжении РИА Новости). Согласно документу, проведение саммита планируется 11-15 октября. В эти же числа пройдет приуроченный к саммиту парламентский форум на тему "Образ жизни на благо окружающей среды", отмечается там. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в понедельник заявила, что сенаторы будут твердо отстаивать позиции РФ на международных площадках. По ее словам, делегации палаты примут участие в парламентском форуме БРИКС в ЮАР, а в октябре - "в "Парламентской двадцатке", 147-й ассамблее Межпарламентского союза". Запланирован ряд мероприятий по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, других межпарламентских объединений, отметила законодатель. Как ранее сообщал РИА Новости источник в парламенте, Матвиенко может принять участие в "Парламентской двадцатке" в октябре.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, нью-дели, межпарламентский союз, в мире
Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Нью-Дели, Межпарламентский союз, В мире
Делегация Совфеда примет участие в парламентской "двадцатке" в Нью-Дели

Делегация Совфеда в октябре примет участие в парламентской "двадцатке" в Индии

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские сенаторы посетят IX саммит "Парламентской двадцатки" в Нью-Дели в середине октября, следует из плана поездок делегаций палаты на октябрь (есть в распоряжении РИА Новости).
Согласно документу, проведение саммита планируется 11-15 октября.
В эти же числа пройдет приуроченный к саммиту парламентский форум на тему "Образ жизни на благо окружающей среды", отмечается там.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в понедельник заявила, что сенаторы будут твердо отстаивать позиции РФ на международных площадках. По ее словам, делегации палаты примут участие в парламентском форуме БРИКС в ЮАР, а в октябре - "в "Парламентской двадцатке", 147-й ассамблее Межпарламентского союза". Запланирован ряд мероприятий по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, других межпарламентских объединений, отметила законодатель.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в парламенте, Матвиенко может принять участие в "Парламентской двадцатке" в октябре.
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоНью-ДелиМежпарламентский союзВ мире
 
 
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