https://ria.ru/20230927/lavra-1899039159.html
На Украине возбудят дело по иску адвокатов Киево-Печерской лавры
На Украине возбудят дело по иску адвокатов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 27.09.2023
На Украине возбудят дело по иску адвокатов Киево-Печерской лавры
Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Киево-Печерской лавры и обязал полицию возбудить дело в отношении противников канонической Украинской РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:16
2023-09-27T19:16
2023-09-27T19:16
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Киево-Печерской лавры и обязал полицию возбудить дело в отношении противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в среду телеканал "Первый казацкий". "Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Киево-Печерской лавры и наконец-то обязал Печерское управление полиции внести в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины – ред.) заявление о правонарушениях и начать расследование преступлений активистов под лаврой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Уточняется, что противники УПЦ, собирающиеся возле монастыря, в течение нескольких месяцев пытаются срывать богослужения православных христиан. Эти действия подпадают под статью "препятствование совершению религиозного обряда". В этой связи защитниками монастыря подано в полицию уже пять заявлений о совершении преступления. Все действия "провокаторов" были тщательно задокументированы и переданы правоохранителям. По данным телеканала, суд обязал полицию возбудить дело только по одному из заявлений, далее будут вынесены решения и по другим. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, киев, россия
Религия, Украина, Киев, Россия
На Украине возбудят дело по иску адвокатов Киево-Печерской лавры
Полиция на Украине возбудит дело по иску адвокатов Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Киево-Печерской лавры и обязал полицию возбудить дело в отношении противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в среду телеканал "Первый казацкий
".
"Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Киево-Печерской лавры и наконец-то обязал Печерское управление полиции внести в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины – ред.) заявление о правонарушениях и начать расследование преступлений активистов под лаврой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Уточняется, что противники УПЦ, собирающиеся возле монастыря, в течение нескольких месяцев пытаются срывать богослужения православных христиан. Эти действия подпадают под статью "препятствование совершению религиозного обряда". В этой связи защитниками монастыря подано в полицию уже пять заявлений о совершении преступления. Все действия "провокаторов" были тщательно задокументированы и переданы правоохранителям.
По данным телеканала, суд обязал полицию возбудить дело только по одному из заявлений, далее будут вынесены решения и по другим.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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