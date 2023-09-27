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В ГД поручили разобраться в ситуации с высадкой кадета из автобуса в Казани
В ГД поручили разобраться в ситуации с высадкой кадета из автобуса в Казани - РИА Новости, 27.09.2023
В ГД поручили разобраться в ситуации с высадкой кадета из автобуса в Казани
Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить минтранс Татарстана и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:00
2023-09-27T15:00
2023-09-27T15:02
общество
казань
татьяна буцкая
игорь краснов
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить минтранс Татарстана и комитет по транспорту администрации Казани на предмет соблюдения законодательства, после того как водитель автобуса высадил 11-летнего кадета. "Прошу Вас поручить организовать прокурорские проверки исполнения должностными лицами министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан, комитета по транспорту администрации г. Казани, а также организации – перевозчика, которой принадлежит автобус, следовавший по маршруту №37, законодательства об организации пассажирских перевозок и соблюдении прав несовершеннолетних. О результатах прошу меня проинформировать", - сказано в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале депутата. Буцкая рассказала, что у ребенка не было наличных, но были деньги на карте, а у водителя не работал терминал. По словам депутата, водитель не имел права высаживать ребенка. "Вопрос к минтрансу: до каких пор будут создаваться риски для жизни и здоровья детей? Почему выпускают на маршрут с неработающими терминалами? Стоит обратиться и в налоговую – проверить оборот неучтённых наличных", - написала Буцкая.
https://ria.ru/20230926/deti-1898801462.html
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общество, казань, татьяна буцкая, игорь краснов, госдума рф, россия, здоровье - общество
Общество, Казань, Татьяна Буцкая, Игорь Краснов, Госдума РФ, Россия, Здоровье - Общество
В ГД поручили разобраться в ситуации с высадкой кадета из автобуса в Казани
В ГД поручили ГП разобраться в ситуации с высадкой кадета из автобуса в Казани
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить минтранс Татарстана и комитет по транспорту администрации Казани на предмет соблюдения законодательства, после того как водитель автобуса высадил 11-летнего кадета.
"Прошу Вас поручить организовать прокурорские проверки исполнения должностными лицами министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан, комитета по транспорту администрации г. Казани, а также организации – перевозчика, которой принадлежит автобус, следовавший по маршруту №37, законодательства об организации пассажирских перевозок и соблюдении прав несовершеннолетних. О результатах прошу меня проинформировать", - сказано в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале депутата.
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Буцкая рассказала, что у ребенка не было наличных, но были деньги на карте, а у водителя не работал терминал. По словам депутата, водитель не имел права высаживать ребенка.
"Вопрос к минтрансу: до каких пор будут создаваться риски для жизни и здоровья детей? Почему выпускают на маршрут с неработающими терминалами? Стоит обратиться и в налоговую – проверить оборот неучтённых наличных", - написала Буцкая.
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