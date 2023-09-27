https://ria.ru/20230927/briks-1899000256.html

В Совфеде рассказали о влиянии БРИКС на мировую систему

В Совфеде рассказали о влиянии БРИКС на мировую систему - РИА Новости, 27.09.2023

В Совфеде рассказали о влиянии БРИКС на мировую систему

БРИКС позволяет гармонизировать мировую систему, которая долгие годы страдала от притязаний Запада на гегемонию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:51

2023-09-27T16:51

2023-09-27T16:51

в мире

константин косачев

совет федерации рф

брикс

йоханнесбург

межпарламентский союз

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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 27 сен – РИА Новости. БРИКС позволяет гармонизировать мировую систему, которая долгие годы страдала от притязаний Запада на гегемонию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, выступая на открытии IX Парламентского форума объединения в Йоханнесбурге. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года. "Сегодня уже очевидно, что БРИКС с его широкой географией государств-участников и приглашённых друзей позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему, которая долгие годы страдала от притязаний Запада на гегемонию", - сказал сенатор. По словам законодателя, одним из главных результатов саммита БРИКС, зафиксированных в итоговом документе, – Второй Йоханнесбургской декларации, и это достижение именно южноафриканского председательства, стало решение пригласить в БРИКС новые страны. По мнению российского политика, привлечение новых участников объединения наполнит повестку свежим содержанием, значительно укрепит авторитет БРИКС и его способность повлиять на выработку глобальных решений. "Оно также внесёт вклад в координацию и сближение наших позиций на международных многосторонних площадках, включая Организацию Объединённых Наций", - добавил он. Учитывая парламентское измерение БРИКС, "уверены и в расширении совместных возможностей в международном парламентском диалоге, в том числе в рамках Межпарламентского союза", сказал Косачев. По его словам, саммит БРИКС обозначил большое количество политических и экономических задач, "выполнению которых мы, как парламентарии, можем оказывать существенное содействие". "Есть здесь и наша самостоятельная роль как законодателей. Надеюсь, повышению эффективности БРИКС будет способствовать формализация парламентской составляющей объединения, которая будет оформлена завтра подписанием Меморандума о взаимопонимании о парламентском форуме БРИКС и принятием Совместной декларации по его итогам", - заключил политик.

https://ria.ru/20230922/argentina-1897921638.html

https://ria.ru/20230827/brics-1892522204.html

https://ria.ru/20230828/briks-1892664740.html

йоханнесбург

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в мире, константин косачев, совет федерации рф, брикс, йоханнесбург, межпарламентский союз