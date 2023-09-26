https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898662486.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента - РИА Новости, 26.09.2023

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:14

2023-09-26T11:14

2023-09-26T11:14

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757572222_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_f44c838613712b6403b8e6ffa6233a7e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2328 человек с коронавирусом, что на 18% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 10 327 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 38-ю неделю 24 человека, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии