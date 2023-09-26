https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898662486.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента - РИА Новости, 26.09.2023
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:14
2023-09-26T11:14
2023-09-26T11:14
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2328 человек с коронавирусом, что на 18% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 10 327 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 38-ю неделю 24 человека, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,3 процента
В России за неделю госпитализировали 2328 человек с коронавирусом
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
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За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2328 человек с коронавирусом, что на 18% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 10 327 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 38-ю неделю 24 человека, уточнили в оперштабе.
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