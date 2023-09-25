https://ria.ru/20230925/nipakh-1898110676.html

“Вакцина нужна как можно скорее”. Грозит ли миру эпидемия вируса Нипах

“Вакцина нужна как можно скорее”. Грозит ли миру эпидемия вируса Нипах - РИА Новости, 25.09.2023

“Вакцина нужна как можно скорее”. Грозит ли миру эпидемия вируса Нипах

В Индии — очередная вспышка вируса Нипах. В южном штате Керала инфекцию нашли у шести человек, двое погибли. Закрыли несколько школ, офисы, сети маршрутов... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:00

2023-09-25T08:00

2023-09-25T16:38

наука

малайзия

керала

бангладеш

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мгу имени м. в. ломоносова

вирус нипах

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. В Индии — очередная вспышка вируса Нипах. В южном штате Керала инфекцию нашли у шести человек, двое погибли. Закрыли несколько школ, офисы, сети маршрутов общественного транспорта. Некоторые ученые опасаются, что активное распространение патогена среди людей приведет к большей заразности. Что известно о вирусе и выйдет ли он за пределы Азии — в материале РИА Новости.Участились вспышки вируса НипахЭто уже пятая вспышка, поразившая Кералу за последние пять лет. Предыдущая была в 2021-м, сообщает Nature. По данным Роспотребнадзора, с мая под наблюдением в медицинских учреждениях находятся 26 человек с подозрением на заражение. Правительство Индии взяло ситуацию на контроль, а соседние штаты не желают, чтобы жители Кералы посещали их территорию.Это не совсем новый для нас вирус. Впервые Нипах зафиксировали в Малайзии в 1998 году. Тогда заболели от 238 до 265 человек. Погибли — от 105 до 109, что свидетельствует о высоком уровне летальности. Это подтвердили последующие эпидемии.В марте 1999-го Нипах поразил Сингапур. Из 11 заболевших скончался один. Вспышка завершилась запретом на ввоз свиней из Малайзии.В Бангладеш вспышки вируса происходили почти ежегодно с 2001-го по 2013-й, особенно в зимние месяцы. Смертность во время первой эпидемии 2001 года составила 69 процентов, а в 2013-м выросла до 83 процентов. Всего с апреля 2001-го по 31 марта 2012-го заразились 209 человек, 161 скончался.В Индии, как и в Бангладеш, тоже случались вспышки, хоть и не так часто. В первый раз — в Западной Бенгалии в 2001-м. Из 66 инфицированных умерли 45. Вторая вспышка произошла в том же регионе в 2007 году — тогда Нипах подтвердили у пяти человек. Все погибли. В мае 2018-го в штате Керала зарегистрировали 18 случаев. Пациенты страдали острым респираторным синдромом и энцефалитом. Скончались 17 человек, смертность от Нипаха тогда превысила 90 процентов. В 2021-м в Керале заболел 12-летний ребенок — тоже с летальным исходом.В 2014-м вирус добрался до Филиппин. Болезнь подтвердили у 17 человек, умерло девять.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России есть тест-система для выявления вируса Нипах, пока ни одного случая не зарегистрировано. Ведомство делает все, чтобы не допустить инфекцию в страну.Что представляет собой вирус НипахНипах (NiV) — оболочечный плеоморфный вирус, геном которого состоит из одноцепочечной РНК с отрицательной полярностью. Вирусная РНК кодирует шесть структурных белков: нуклеокапсид, фосфопротеин, матричный белок, гибридный белок, гликопротеин и РНК-полимеразу. Гликопротеин и гибридный белок расположены по всей оболочке вируса, именно с их помощью он крепится к клетке хозяина, а затем в нее входит."Нипах — это классический зооноз, то есть инфекция, передающаяся от животных к человеку. К этой же группе относятся Эбола и коронавирус. У зоонозов бывает разная летальность, но у Нипаха она очень высока — от 45 до 75 процентов. Сейчас этот вирус привлекает большое внимание вирусологов и эпидемиологов, так как четко доказано, что он способен передаваться от человека к человеку. Распространение может иметь тяжелые последствия", — говорит доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Карпова.Инфекция, вызванная вирусом, может повреждать мозг, легкие, сердце, почки и селезенку. У людей она протекает как бессимптомно, так и в острой респираторной форме. В тяжелых случаях есть риск развития смертельного энцефалита. Первые признаки — температура, появляются головная боль, миалгия (мышечная боль), рвота и неприятные ощущения в горле. Затем — головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. Иногда возникают атипичная пневмония и острая дыхательная недостаточность.Инкубационный период — от четырех дней до 21. Однако бывает и дольше. Например, во время вспышки Нипаха в Малайзии болезнь давала о себе знать спустя два месяца. Предполагается, что инфицированный человек остается заразным в течение 21 дня после появления симптомов.Как передается Нипах и насколько он заразен"Резервуар этого вируса — летучие мыши. Инфекцию несут все выделяемые ими жидкости: кровь, моча, слюна. Нередко эти выделения попадают на фрукты или в пальмовый сок. Употребивший их в пищу человек заражается. Между летучими мышами также есть передаточное звено, например свиньи. Инфекция к человеку может перейти и от них. А люди уже заражают друг друга. Как видите, здесь очень много путей распространения", — объясняет профессор Карпова.Природными резервуарами Нипаха выступают плодоядные летучие мыши семейства Pteropodidae — в частности, виды, принадлежащие роду Pteropus. По всей видимости, самим животным инфекция вреда не несет. Передаточные звенья также варьируются. Например, если вспышки в Малайзии и Сингапуре связаны со свиньями, то на Филиппинах это были лошади. Заражение происходит путем употребления в пищу необработанного мяса инфицированных животных либо контакта с их выделениями. Заразиться от человека можно при контакте с его жидкостями: каплями из дыхательных путей, кровью, мочой."Никто не может ответить, насколько Нипах заразен. Пока это достаточно локальная история. Если где-то и случается вспышка, это связано скорее с миграцией населения, а не вируса. Степень опасности вируса для людей оценивается по индексу R0. Например, у краснухи он составляет 16-18, а у коронавируса — около двух. Индекс R0 Нипаха пока не известен", — рассказывает вирусолог.Ольга Карпова добавляет, что есть определенная тенденция распространения — пока в пределах одного ареала. Однако, учитывая высокие миграционные потоки, за ситуацией следует строго следить.По мнению вирусолога Королевской больницы Мельбурна в Австралии Дэниель Андерсон, вирус не так легко распространяется между людьми, как другие передаваемые животными инфекции. Это снижает вероятность его выхода за пределы Индии. Проведенное в 2019-м в Бангладеш исследование показало: из 248 пациентов, заболевших в период с 2001-го по 2014-й, только 82 заразились от человека."Не думаю, что это распространится по всему миру. Ничего подобного тому, что мы видели с COVID-19, не случится", — продолжает Андерсон.Ей вторит специалист по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета силовых структур в Бетесде Кристофер Бродер."Высокий уровень смертности от вируса лишает его возможности быстро распространяться среди населения. Убивать всех, кого заражает, не в интересах Нипаха. Штамм, циркулирующий в Керале, несильно изменился, с тех пор как впервые появился более двух десятилетий назад в Бангладеш. Будущие вспышки могут стать масштабнее только в случае, если он мутирует в более мягкий, но заразный штамм. Кроме того, наверняка уже циркулируют варианты, которые мы еще не обнаружили".Как защититься от инфекцииВакцину от Нипаха еще не создали. Есть только вариант паллиативной помощи — то есть направленной на облегчение симптомов."Пациентов переводят на терапию, больше ничего сделать нельзя. Сбивают температуру, назначают обильное питье, поддерживают сердечную систему — все как при любой вирусной инфекции", — говорит Ольга Карпова.По мнению эксперта, прививку следует создать как можно скорее. Лучше всего справиться с болезнью помогут рекомбинантные и генно-инженерные вакцины. Они дешевле в производстве и транспортировке, не содержат самого вируса, достаточно безопасны.Повышение осведомленности о факторах риска также способно ослабить распространение Нипаха. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний советует активно выявлять новые случаи, отслеживать контакты инфицированных, соблюдать карантин, избегать тесных контактов, использовать защитное оборудование и помнить о правилах гигиены. Меры контроля необходимо применять и к животным-переносчикам. Так, забой зараженного скота помог остановить вспышку, бушевавшую в Малайзии. Кроме того, нужно регулярно проводить профилактику инфекций у восприимчивых к вирусу животных и ограждать от них фруктовые деревья.

https://ria.ru/20220202/virus-1770621782.html

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малайзия, керала, бангладеш, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, вирус нипах, медицина, биология, индия, сингапур, филиппины, здоровье - общество