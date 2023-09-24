https://ria.ru/20230924/tuberkulez-1898349642.html

Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом

Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом - РИА Новости, 24.09.2023

Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом

Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:41

2023-09-24T17:41

2023-09-24T17:41

здоровье - общество

молдавия

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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава республики Алла Немеренко. "Туберкулез – это не только проблема общественного здравоохранения, но и серьезное препятствие на пути развития любой страны. Для Молдавии туберкулез остается приоритетом системы здравоохранения, страна входит в топ-30 стран мира по числу заражений мультирезистентным туберкулезом", - заявила журналистам Немеренко. По ее словам, в Молдавии нужно уделять особое внимание борьбе с туберкулезом, который устойчив ко многим видам антибиотиков. Для этого усилия медиков должны быть направлены на профилактику, диагностику и раннее лечение туберкулеза.

https://ria.ru/20230823/vaktsina-1891782557.html

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здоровье - общество, молдавия