https://ria.ru/20230924/tuberkulez-1898349642.html
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом - РИА Новости, 24.09.2023
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом
Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:41
2023-09-24T17:41
2023-09-24T17:41
здоровье - общество
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826704359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ce5d513ec8cfbc58e4d42b5beebc23d.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава республики Алла Немеренко. "Туберкулез – это не только проблема общественного здравоохранения, но и серьезное препятствие на пути развития любой страны. Для Молдавии туберкулез остается приоритетом системы здравоохранения, страна входит в топ-30 стран мира по числу заражений мультирезистентным туберкулезом", - заявила журналистам Немеренко. По ее словам, в Молдавии нужно уделять особое внимание борьбе с туберкулезом, который устойчив ко многим видам антибиотиков. Для этого усилия медиков должны быть направлены на профилактику, диагностику и раннее лечение туберкулеза.
https://ria.ru/20230823/vaktsina-1891782557.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826704359_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60dc9492cee26ac7275653e78d5d60ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, молдавия
Здоровье - Общество, Молдавия
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом
Минздрав: Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом