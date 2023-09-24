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Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом - РИА Новости, 24.09.2023
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17:41 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/tuberkulez-1898349642.html
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом - РИА Новости, 24.09.2023
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом
Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:41
2023-09-24T17:41
здоровье - общество
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава республики Алла Немеренко. "Туберкулез – это не только проблема общественного здравоохранения, но и серьезное препятствие на пути развития любой страны. Для Молдавии туберкулез остается приоритетом системы здравоохранения, страна входит в топ-30 стран мира по числу заражений мультирезистентным туберкулезом", - заявила журналистам Немеренко. По ее словам, в Молдавии нужно уделять особое внимание борьбе с туберкулезом, который устойчив ко многим видам антибиотиков. Для этого усилия медиков должны быть направлены на профилактику, диагностику и раннее лечение туберкулеза.
https://ria.ru/20230823/vaktsina-1891782557.html
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здоровье - общество, молдавия
Здоровье - Общество, Молдавия
Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом

Минздрав: Молдавия входит в топ-30 стран по числу заражений туберкулезом

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия входит в топ-30 стран по количеству пациентов, у которых диагностирован туберкулез, устойчивый ко многим типам антибиотиков, заявила глава Минздрава республики Алла Немеренко.
«
"Туберкулез – это не только проблема общественного здравоохранения, но и серьезное препятствие на пути развития любой страны. Для Молдавии туберкулез остается приоритетом системы здравоохранения, страна входит в топ-30 стран мира по числу заражений мультирезистентным туберкулезом", - заявила журналистам Немеренко.
По ее словам, в Молдавии нужно уделять особое внимание борьбе с туберкулезом, который устойчив ко многим видам антибиотиков. Для этого усилия медиков должны быть направлены на профилактику, диагностику и раннее лечение туберкулеза.
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Здоровье - ОбществоМолдавия
 
 
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