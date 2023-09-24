https://ria.ru/20230924/kostroma-1898310409.html

В Костроме провели освящение храмового комплекса православного кремля

В Костроме провели освящение храмового комплекса православного кремля - РИА Новости, 24.09.2023

В Костроме провели освящение храмового комплекса православного кремля

В Костромской области воссоздается православный кремль, уничтоженный в советские годы, для освящения храмового комплекса в город прибыл патриарх Московский и... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:31

2023-09-24T12:31

2023-09-24T12:45

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костромская область

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Костромской области воссоздается православный кремль, уничтоженный в советские годы, для освящения храмового комплекса в город прибыл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Костромской митрополии. По данным пресс-службы, в современной истории России было сделано несколько попыток восстановления Костромского кремля, ни одна из них не была удачной. Ситуацию удалось изменить после того, как Костромскую область возглавил Сергей Ситников. Глава региона и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт получили благословение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на возрождение святыни. Святейший помог с привлечением мецената. Проект поддержал российский благотворитель, руководитель ООО "Корпорация ВИТ" Виктор Тырышкин, который имеет опыт по строительству, восстановлению и реконструкции храмов Русской православной церкви. Ранее был создан попечительский совет, его почетным председателем стал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В 2015 году святейший лично приезжал на освящение закладного камня в основание храмового комплекса кремля. Перед началом строительства при содействии губернатора в короткие сроки выполнены необходимые археологические работы. Это позволило не только значительно сократить сроки начала строительных работ, но и обеспечить возведение Богоявленского собора и 64-метровой колокольни точно в том месте, где они находились до разрушения. Также по поручению главы региона на место строительства были проведены все необходимые коммуникации, выполнено технологическое присоединение сетей. При возрождении храмового комплекса Костромского кремля внимание к традициям и исторической точности соседствовали с современными технологиями. В колокольне установили два скоростных лифта, чтобы любой желающий смог подняться на верхний ярус и полюбоваться видами Костромы. Две кабины грузоподъемностью в тонну каждая изготовили специально для колокольни Костромского кремля. "Богоявленский собор с колокольней стали архитектурной доминантой исторической части города, украшением Костромы. Они воссозданы в точном соответствии со старинными чертежами и фотографиями, их расположение полностью совпадает с уничтоженным в 30-е годы храмовым комплексом. Все работы проведены профессионально и грамотно, с применением технологий, которые позволят сохранить архитектурный ансамбль на столетия. Уверен, что воссозданный Костромской кремль будет вызывать у многих поколений самые добрые чувства. В первую очередь — чувства гордости и восторга", - приводятся в сообщении слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова. В материале отмечается, что по предложению главы региона нижний предел Богоявленского собора посвящен воинам-костромичам, в разное время защищавшим свое Отечество. Эскизы мемориальных знаков разрабатывали историки, архивисты и участники военно-исторического общества. Сегодня в храме установлено 28 плит, где перечислены имена 262 Героев Советского Союза и России – уроженцев Костромской области. Также указаны наименования воинских соединений, особо отличившихся в защите Родины. А на иконостасе представлены образы архистратига Михаила и небесного воинства, Александра Невского, Федора Ушакова. С восстановлением храмового комплекса кремля город заиграл новыми красками, так считают эксперты, общественники и костромичи. На колокольне выполнена подсветка, благодаря чему 64-метровую звонницу видно практически со всех концов города. В свою очередь, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт выразил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за благословение на данные работы. Он также отметил вклад губернатора региона в восстановление святыни.

https://ria.ru/20220812/sitnikov-1809208752.html

https://ria.ru/20230214/kostroma-1851971714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

костромская область, кострома, россия, федор ушаков, александр невский, сергей ситников, русская православная церковь, религия