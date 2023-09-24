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Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова чудом - РИА Новости, 24.09.2023
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16:15 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ikona-1898337816.html
Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова чудом
Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова чудом - РИА Новости, 24.09.2023
Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова чудом
То, что икона святого Федора Ушакова сохранилась во время пожара после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе, это "чудо и милость Божия",... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:15
2023-09-24T16:15
происшествия
русская православная церковь
федор ушаков
сергий халюта
михаил развожаев
севастополь
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. То, что икона святого Федора Ушакова сохранилась во время пожара после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе, это "чудо и милость Божия", заявил РИА Новости благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта. В пятницу был нанес ракетный удар по Севастополю. Оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. После губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он назвал чудом то, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого уцелел, и не тронут огнем. Также губернатор предложил 15 октября, в день памяти святого, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя. "С одной стороны это было потрясение, когда в штаб Черноморского флота попали вражеские ракеты, с другой стороны, мы увидели милость Божию, Господь явил нам чудо. Господь сохранил человеческие жизни и святыню: в пожарище не сгорела икона, написанная на холсте, наклеенном на листе фанеры, при том, что киот – рама, в которой находилась икона – сгорел до тла, а икон, сохранилась и не имеет повреждений", - сказал Халюта. Он добавил, что под завалом "тоже в неповрежденном виде" была также найдена лампада, которая висела перед сохранившимся образом. "Это не просто икона, там есть частица мощей святого Федора Ушакова, то есть он там тоже присутствует. Икона была написана в то время, когда Черноморским флотом командовал Владимир Комоедов, и была освящена ныне патриархом, а тогда митрополитом Кириллом, который и принес частицу мощей Федора Ушакова для этой иконы", - рассказал священник. Федор Федорович Ушаков - русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых Русской православной церковью как праведный воин. Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
https://ria.ru/20230924/ikona-1898310089.html
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происшествия, русская православная церковь, федор ушаков, сергий халюта, михаил развожаев, севастополь
Происшествия, Русская православная церковь, Федор Ушаков, Сергий Халюта, Михаил Развожаев, Севастополь
Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова чудом

Священник назвал сохранение в пожаре иконы Федора Ушакова милостью Божией

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваИкона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. То, что икона святого Федора Ушакова сохранилась во время пожара после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе, это "чудо и милость Божия", заявил РИА Новости благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта.
В пятницу был нанес ракетный удар по Севастополю. Оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный, по данным Минобороны, пропал без вести. После губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он назвал чудом то, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого уцелел, и не тронут огнем. Также губернатор предложил 15 октября, в день памяти святого, совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ
Вчера, 12:28
"С одной стороны это было потрясение, когда в штаб Черноморского флота попали вражеские ракеты, с другой стороны, мы увидели милость Божию, Господь явил нам чудо. Господь сохранил человеческие жизни и святыню: в пожарище не сгорела икона, написанная на холсте, наклеенном на листе фанеры, при том, что киот – рама, в которой находилась икона – сгорел до тла, а икон, сохранилась и не имеет повреждений", - сказал Халюта.
Он добавил, что под завалом "тоже в неповрежденном виде" была также найдена лампада, которая висела перед сохранившимся образом. "Это не просто икона, там есть частица мощей святого Федора Ушакова, то есть он там тоже присутствует. Икона была написана в то время, когда Черноморским флотом командовал Владимир Комоедов, и была освящена ныне патриархом, а тогда митрополитом Кириллом, который и принес частицу мощей Федора Ушакова для этой иконы", - рассказал священник.
Федор Федорович Ушаков - русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790-1798). Одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году причислен к лику святых Русской православной церковью как праведный воин.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
Последствия удара в Севастополе
Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ
Вчера, 04:21
 
ПроисшествияРусская православная церковьФедор УшаковСергий ХалютаМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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