https://ria.ru/20230924/ikona-1898310089.html

Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ

Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023

Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ

Российский писатель и сценарист Иван Соловьев в комментарии РИА Новости назвал символичным случай с иконой с образом причисленного к лику святых русского... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:28

2023-09-24T12:28

2023-09-24T12:28

религия

религия

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Российский писатель и сценарист Иван Соловьев в комментарии РИА Новости назвал символичным случай с иконой с образом причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, уцелевшей при ракетной атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что икона уцелела чудом. По его словам, деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки украинских войск. "То, что икона уцелела, очень символично. Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде", - сказал Соловьев. Писатель подчеркнул, что ему доводилось бывать в здании флота во время съемок фильма "Пункт пропуска", в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего Черноморского флота. "Икона притягивала к себе, от нее шла такая энергетика, что я осознал: с ней весь штаб выглядит по-другому. Так и родилась идея увековечить икону в фильме. Уже тогда наша команда поняла, что Федор Ушаков охраняет наш флот, дает ему мощную защиту, а также силы и уверенность в победе", - подчеркнул Соловьев.

https://ria.ru/20230805/khram-1888403586.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, севастополь, республика крым