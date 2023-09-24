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Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023
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Религия
 
12:28 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ikona-1898310089.html
Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ
Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ - РИА Новости, 24.09.2023
Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ
Российский писатель и сценарист Иван Соловьев в комментарии РИА Новости назвал символичным случай с иконой с образом причисленного к лику святых русского... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:28
2023-09-24T12:28
религия
религия
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Российский писатель и сценарист Иван Соловьев в комментарии РИА Новости назвал символичным случай с иконой с образом причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, уцелевшей при ракетной атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что икона уцелела чудом. По его словам, деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки украинских войск. "То, что икона уцелела, очень символично. Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде", - сказал Соловьев. Писатель подчеркнул, что ему доводилось бывать в здании флота во время съемок фильма "Пункт пропуска", в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего Черноморского флота. "Икона притягивала к себе, от нее шла такая энергетика, что я осознал: с ней весь штаб выглядит по-другому. Так и родилась идея увековечить икону в фильме. Уже тогда наша команда поняла, что Федор Ушаков охраняет наш флот, дает ему мощную защиту, а также силы и уверенность в победе", - подчеркнул Соловьев.
https://ria.ru/20230805/khram-1888403586.html
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Религия, Религия, Севастополь, Республика Крым
Писатель рассказал о чуде с иконой, уцелевшей во время атаки на штаб ЧФ

Писатель: чудо, произошедшее с иконой с образом Федора Ушакова, символично

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваИкона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Икона Федора Ушакова из штаба Черноморского флота в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Российский писатель и сценарист Иван Соловьев в комментарии РИА Новости назвал символичным случай с иконой с образом причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, уцелевшей при ракетной атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что икона уцелела чудом. По его словам, деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки украинских войск.
"То, что икона уцелела, очень символично. Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде", - сказал Соловьев.
Писатель подчеркнул, что ему доводилось бывать в здании флота во время съемок фильма "Пункт пропуска", в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего Черноморского флота.
"Икона притягивала к себе, от нее шла такая энергетика, что я осознал: с ней весь штаб выглядит по-другому. Так и родилась идея увековечить икону в фильме. Уже тогда наша команда поняла, что Федор Ушаков охраняет наш флот, дает ему мощную защиту, а также силы и уверенность в победе", - подчеркнул Соловьев.
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