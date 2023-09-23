https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

Бандеровцы изгнали трансгендера не за жестокость

Бандеровцы изгнали трансгендера не за жестокость - РИА Новости, 23.09.2023

Бандеровцы изгнали трансгендера не за жестокость

Трансгендера Сару Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству российских журналистов от имени Сил территориальной обороны ВСУ, отстранили от службы в этих самых РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:07

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

сша

невада

людмила денисова

анна маляр

марджори тейлор грин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992418_172:447:3018:2048_1920x0_80_0_0_3500f888bb62eb46a3f4299a6bed117b.jpg

Трансгендера Сару Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству российских журналистов от имени Сил территориальной обороны ВСУ, отстранили от службы в этих самых Силах. Якобы из-за людоедских высказываний и отстранили: в командовании теробороны поспешили подчеркнуть, что соблюдают все положенные конвенции и что хищные выпады Чирилло против российской прессы начальством одобрены не были.Это не первый случай, когда Украина воплощает старую шутку об "увольнении из гестапо за жестокость". Памятна история с омбудсменом Людмилой Денисовой, чья деятельность заключалась в пересказывании завиральных страшилок об изнасилованиях украинских детей российскими солдатами. Осознав, что настолько наглая и вызывающая ложь Украине только вредит, Верховная рада Денисову уволила. Формально — за распространение фейков о ВС РФ. По сути — за недостоверность производимой пропаганды.В случае с Чирилло тоже не должно создаваться впечатление, будто ее руководство действительно волнуют гуманитарные конвенции или что украинская националистическая аудитория не одобряет экстремистских речей транс-спикера. Это предлог. Чирилло засосало в административную воронку, внезапно завертевшуюся вокруг ее персонажа.В связи со сменой министра обороны Украины в отставку отправлена скандально известная замминистра Анна Маляр. В ВСУ она, помимо прочего, отвечала как раз за пропаганду, а проект со спикером-трансгендером курировала ее команда.Новая метла по-новому метет: теперь проект с Чирилло сворачивают как провалившийся, поскольку он снискал славу не в той аудитории, в какой должен был снискать.В отличие от первых месяцев СВО Силы украинской теробороны не играют сейчас в конфликте существенной роли, поэтому у ее представителей нет важной информационной функции — только пропагандистская. Сперва Чирилло, не владеющая ни украинским, ни русским языками, была посредником между теробороной и англоязычной прессой, потом дослужилась до статуса официального представителя, продолжая вещать на английском, реже — на французском и немецком языках.Целевая аудитория понятна: это либеральные СМИ англосаксонских стран, прежде всего США, а также правящая там сейчас Демократическая партия, что взяла под крыло трансгендерную повестку. Чирилло самим фактом своего существования должна была иллюстрировать тот миф, будто Украина — продвинутая западная страна, где защищены права меньшинств. Под этот миф на Западе выделяют деньги и оружие, а разномастные украинские спикеры работают по принципу круглосуточного марафона со сбором средств на киевский режим.Но Чирилло, как говорила Сова Винни Пуху, "не посчиталась с расходом графита". Земная слава пришла к трансгендеру после громкой репризы о "разнице" между теробороной ВСУ и российскими солдатами. "Мы люди, а они — определенно нет", — возвестила Чирилло.Это привлекло к ней внимание со стороны уже украинской аудитории, включая и ту ее многочисленную часть, что ни слова по-английски не знает, но так или иначе ассоциирует себя с ВСУ.Питать иллюзий насчет этой аудитории не стоит. По смыслу высказывание Чирилло она горячо одобрила, но заодно узнала, что спикером украинской теробороны служит американский трансгендер. По достоинству эту идею оценили далеко не все, а как провокацию или недопустимую клоунаду — многие. Вопреки новейшему либеральному мифу, Украина остается типичной восточноевропейской страной, где силовое сословие крайне болезненно реагирует на ЛГБТ-повестку.Так, ручной трансгендер ВСУ, вместо того чтоб радовать американцев, стал раздражать украинцев. И не своими людоедскими замашками в отношении русских, а по более очевидным причинам.В конце концов Чирилло не только кровожадностью своей и не только сбоем в гендерной идентичности, но и внешне похож на маньяка-убийцу Буфалло Билла из фильма "Молчание ягнят".В отличие от ягнят (метафора жертв маньяка) российские журналисты и официальные лица молчать не стали: скандал с высказываниями Чирилло подняли на международный уровень, и он отрикошетил обратно на его родину — в США. Внимание "не тех" людей в Америке к телемарафону Маляр и Ко могло окончательно погубить перспективную карьеру трансгендерного людоеда в украинской армии.Деятельность Чирилло заметили сенатор Джей Ди Вэнс и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Оба — твердокаменные и яркие трамписты. Их самих зачастую обвиняют в "распространении российской пропаганды", то есть в том, за что трансгендер призвал убивать (если буквально — "наказывать", но по контексту именно убивать)."Вот что по-настоящему безумно", — возмущается Вэнс. "Украине нужен мирный договор, а не транс-пропагандист из ЦРУ", — вторит ему Грин.Она часто "бьет не в бровь, а в глаз", однако женщина, мягко говоря, экстравагантная, поэтому слова о "пропагандисте из ЦРУ" не стоит воспринимать буквально. Но нельзя исключать и того, что Грин что-то знает, и даже того, что, ткнув пальцем в небо, внезапно попала в цель.У 46-летнего трансгендера Чирилло довольно специфическая официальная биография, которую отличают импульсивная смена деятельности и скачкообразный карьерный рост. Он (тогда еще точно он) и профессиональным игроком в покер был, и аналитиком по недвижимости, и журналистом, написавшим о книгу о сирийских беженцах.Меняя гендер, Чирилло уходит в политику. Он действовал внутри Республиканской партии, но в интересах Демократической — как внедренный агент. Это было в штате Невада менее двух лет назад. Потом в качестве корреспондента издания LGBTQ Nation Чирилло попадает на Украину, где решает присоединиться к ВСУ и получает должность старшего медика в батальоне, сформированном из крымских татар. За этим якобы следуют ранение и переход на службу в тероборону.Это похоже на путь авантюриста, но на путь агента специальных служб похоже еще больше. С учетом противоречивой деятельности Чирилло в Неваде такая деталь чревата большим скандалом, ведь упомянутому Грин ЦРУ категорически запрещено вести агентурную деятельность на территории США.Если психопатичному трансгендеру для службы у бандеровцев и впрямь выдали женский парик не где-нибудь, а в Лэнгли, реалии второй холодной войны окончательно переплюнут самые наглые антизападные карикатуры эпохи первой. На такое не хватило бы фантазии даже Кукрыниксам.

https://ria.ru/20230919/ugrozy-1897191591.html

https://ria.ru/20230920/kritika-1897668295.html

https://ria.ru/20230809/eshton-chirillo-1889144792.html

https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896526314.html

https://ria.ru/20230917/uslovie-1896839586.html

https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html

украина

сша

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, украина, сша, невада, людмила денисова, анна маляр, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины