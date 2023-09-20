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Конгрессвуман раскритиковала представителя ВСУ за угрозу журналистам - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/kritika-1897668295.html
Конгрессвуман раскритиковала представителя ВСУ за угрозу журналистам
Конгрессвуман раскритиковала представителя ВСУ за угрозу журналистам - РИА Новости, 20.09.2023
Конгрессвуман раскритиковала представителя ВСУ за угрозу журналистам
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс подвергли критике представителя теробороны ВСУ американского трансгендера... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:12
2023-09-20T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
огайо
сша
марджори тейлор грин
валерий фадеев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс подвергли критике представителя теробороны ВСУ американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло, которая выступила с угрозами российским журналистам. Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам. "Этой стране нужен мирный договор, а не транс-пропагандист из ЦРУ, требующий, чтобы украинцев продолжали убивать, чтобы элиты продолжали получать долю кровавых денег", - написала Тейлор-Грин в X. Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что был шокирован, когда узнал, что Эштон-Чирилло – реальный человек, который претендует на то, чтобы представлять украинские вооруженные силы. "Вот что по-настоящему безумно. На оригинальном видео, на которое я ответил, этот человек, этот украинский представитель говорит, что любой, кто занимается российской пропагандой, будет найден. Это буквально угрозы насилием против любого, кто участвует в так называемой российской пропаганде. Но, как вы знаете, ряд американских журналистов обвиняли в том, что они участвуют в российской пропаганде. Ряд членов сената конгресса США обвиняли в этом", - сказал сенатор-республиканец от штата Огайо. Он отметил, что США "финансируют вооруженные силы, угрожающие праву на свободу слова людей". "Если для нас важнее всего свобода и демократия, почему финансируемые нами вооруженные люди угрожают свободе слова всех американцев?" - добавил Вэнс.
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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в мире, россия, огайо, сша, марджори тейлор грин, валерий фадеев, вооруженные силы украины, фсб, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Огайо, США, Марджори Тейлор Грин, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Конгрессвуман раскритиковала представителя ВСУ за угрозу журналистам

Конгрессвуман Грин назвала Эштон-Чирилло транс-пропагандистом из ЦРУ

© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс подвергли критике представителя теробороны ВСУ американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло, которая выступила с угрозами российским журналистам.
Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с этим роликом. В пресс-службе СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.
Сара Эштон-Чирилло во время интервью в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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"Этой стране нужен мирный договор, а не транс-пропагандист из ЦРУ, требующий, чтобы украинцев продолжали убивать, чтобы элиты продолжали получать долю кровавых денег", - написала Тейлор-Грин в X.
Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что был шокирован, когда узнал, что Эштон-Чирилло – реальный человек, который претендует на то, чтобы представлять украинские вооруженные силы.
"Вот что по-настоящему безумно. На оригинальном видео, на которое я ответил, этот человек, этот украинский представитель говорит, что любой, кто занимается российской пропагандой, будет найден. Это буквально угрозы насилием против любого, кто участвует в так называемой российской пропаганде. Но, как вы знаете, ряд американских журналистов обвиняли в том, что они участвуют в российской пропаганде. Ряд членов сената конгресса США обвиняли в этом", - сказал сенатор-республиканец от штата Огайо.
Он отметил, что США "финансируют вооруженные силы, угрожающие праву на свободу слова людей".
"Если для нас важнее всего свобода и демократия, почему финансируемые нами вооруженные люди угрожают свободе слова всех американцев?" - добавил Вэнс.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОгайоСШАМарджори Тейлор ГринВалерий ФадеевВооруженные силы УкраиныФСБАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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