https://ria.ru/20230920/predstavitel-1897676558.html

Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам - РИА Новости, 21.09.2023

Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

Представителя украинской теробороны американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после ее угроз в адрес российских журналистов,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-20T23:25

2023-09-20T23:25

2023-09-21T05:09

специальная военная операция на украине

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валерий фадеев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представителя украинской теробороны американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после ее угроз в адрес российских журналистов, сообщило командование в соцсети X."Командование сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования", — говорится в публикации.Отмечается, что ее заявления не были одобрены командованием ВСУ.Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала ролик, в котором угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что он "заплатит". При этом она не указывала, о ком идет речь. После этого видео глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ. В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ.Как подчеркнули в МИД, Москва возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

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в мире, украина, россия, валерий фадеев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб