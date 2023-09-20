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Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам
Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам - РИА Новости, 21.09.2023
Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам
Представителя украинской теробороны американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после ее угроз в адрес российских журналистов,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-20T23:25
2023-09-20T23:25
2023-09-21T05:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий фадеев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представителя украинской теробороны американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после ее угроз в адрес российских журналистов, сообщило командование в соцсети X."Командование сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования", — говорится в публикации.Отмечается, что ее заявления не были одобрены командованием ВСУ.Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала ролик, в котором угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что он "заплатит". При этом она не указывала, о ком идет речь. После этого видео глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ. В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ.Как подчеркнули в МИД, Москва возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
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в мире, украина, россия, валерий фадеев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Фадеев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам
Спикера ВСУ Эштон-Чирилло сняли с должности после угроз журналистам РФ