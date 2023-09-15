https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт

Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт - РИА Новости, 15.09.2023

Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт

Американский кастрат пообещал убивать русских журналистов. Нет, это не завязка слеш-боевика категории "В". Это совершенно реальная новость с территории бывшей... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:05

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

сша

дарья дугина

владлен татарский

захар прилепин

сар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896387607_0:128:3070:1856_1920x0_80_0_0_1b68801f552fc3e593a64268a7d2c7bc.jpg

Американский кастрат пообещал убивать русских журналистов. Нет, это не завязка слеш-боевика категории "В". Это совершенно реальная новость с территории бывшей УССР, где происходящее становится "все чудесатее и чудесатее".Официальным спикером Вооруженных сил Украины действительно является кастрированный мужчина, гражданин США. Он называет себя трансгендером и выступает под творческим псевдонимом Сара Эштон-Чирилло. Вчера это существо выпустило пропагандистский ролик, в котором обещает, что "на следующей неделе зубы русских дьяволов заскрежещут еще громче, а из их ртов польется пена безумия, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления. <…> Мы достанем всех российских военных преступников-пропагандистов".Чтоб мы посильнее испугались, Сара говорит специальным злодейским голосом, раскатывая гласные и присвистывая на шипящих. Совсем, видно, плохи у ВСУ дела на фронте, если в бой приходится бросать бывшего мужчину.Понятно, что аудитория Сары — это прежде всего жители Незалежной. Немедленно по выходе ролика украинские соцсети приветствовали его дружным визгом восторга. Ну тут никаких иллюзий давно нет. С химерой, именуемой совестью, многие жители бывшей УССР расстались годы назад, и им это страшно понравилось.Однако стендап Сары — это отнюдь не фейк и не беспочвенные угрозы. Мы все всё прекрасно понимаем. Год назад украинские террористы убили Дарью Дугину. Этой весной по заказу киевских террористов взорван Владлен Татарский. Чудом пережил покушение Захар Прилепин. Двадцать второго июля кассетным боеприпасом был убит военкор нашего агентства Ростислав Журавлев.На этом СБУ и ГУР заканчивать не собираются. Наши спецслужбы работают прекрасно, и никаких возможностей для организации масштабного теракта по типу тех, что совершались в Москве во время кавказских войн, у киевского режима нет. Но точечные убийства — это дешево и сердито, всегда найдется какая-нибудь одноразовая Трепова или Вовк. Шуму от них много, продать жителям Незалежной это как победу легко, а предотвратить такие теракты невероятно сложно.На днях коллега из RT Антон Красовский получил послание с угрозами, что он может повторить судьбу Дугиной. Буквально позавчера коллеге Владиславу Шурыгину угрожали убийством по телефону, уголовное дело уже возбуждено. Да что там, мы все, кто топит за Россию, регулярно получаем угрозы в соцсетях, трем их, они приходят опять. Это уже рутина.Устами своего кастрата с мировой общественностью говорят СБУ, ГУР, вся верхушка киевского режима. Они совершенно открыто, внаглую объявляют, что планируют теракт против российского журналиста.Удивительно, что мировая общественность все это послушно сглатывает. Где вы, всякие пен-центры и Amnesty International? Вы же всегда были в каждой бочке затычка. Какой крик поднимался, как только вам казалось, что обижают какого-нибудь вашего прикормленного пропагандиста. А теперь все засунули языки туда, куда не заглядывает солнце.Конечно, дело в том, что и всех этих правозащитников, и ГУР с СБУ напрямую патронируют из Вашингтона. Это, кстати, типично американский стиль террористической войны: в странах Латинской Америки Вашингтон всегда первым делом заказывал своим наймитам местных интеллектуалов — писателей, журналистов, священников.Много говорят о том, что пора признать Украину террористическим государством. Но фишка в том, что это вообще не государство — просто огромная, хорошо вооруженная банда убийц на содержании у главного спонсора мирового терроризма.Что тут можно сказать от лица "пропагандистов"? Не дождетесь, ребята. Все эти угрозы — оружие проигравших. Они рождают лишь здоровую злость, сплачивают нас и заставляют биться до победы. Значит, мы все делаем правильно, если вас так корежит. Если сам Вашингтон устами вашего спикера размещает на нас заказы в прямом эфире.Поразительная вещь: на западную машину пропаганды вкалывают миллионы хорошо оплачиваемых, дисциплинированных людей, ее обороты составляют триллионы долларов, там с помощью высоких технологий лгут двадцать четыре часа в сутки без перерыва на обед. Это реально Левиафан.И тут мы такие — российские журналисты, со своими поцарапанными ноутбуками, в окопе, в кафе, в аэропорту. Нас не так уж много на самом деле. Мы пишем наскоро, без особых стилистических красот. Но пишем чистую правду — и она просто убивает все лживые нарративы врага.Ну что с нами сделать? Попробовали санкции — наверное, думали, что без заветных шенгенских виз мы сразу заплачем и покаемся. Нет, не сработало. Автор этих строк уже год под санкциями и Канады, и Евросоюза — и ничего. Теперь вот пытаются ликвидировать нас физически, ну-ну.Хотелось бы спросить наших светлоликих нетвойнистов: вы действительно считаете, что с киевским режимом не нужно воевать? Вам правда нравится то, что они вытворяют? Вы много лет закрывали глаза на гибель людей Донбасса — ладно, допустим, это было далеко. Но теперь этот режим готов убивать ваших знакомых на улицах ваших городов. Подумайте, стоит ли так уж защищать этих кровавых негодяев.И да, коллеги, не разгоняйте американскую повесточку, не пишите об Эштон-Чирилло в женском роде. Это не женщина, это просто мужчина без члена — ходячая метафора украинского терроризма.

https://ria.ru/20230914/eshton-chirillo-1896305832.html

https://ria.ru/20230914/smi-1896333866.html

https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896270620.html

https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, сша, дарья дугина, владлен татарский, захар прилепин, сар, служба безопасности украины, вооруженные силы украины