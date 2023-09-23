https://ria.ru/20230923/glava-1898266439.html

Пасечника избрали на должность главы ЛНР

Пасечника избрали на должность главы ЛНР - РИА Новости, 24.09.2023

Пасечника избрали на должность главы ЛНР

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T23:10

2023-09-23T23:10

2023-09-24T05:43

в мире

россия

справки

луганская народная республика

донбасс

леонид пасечник

денис мирошниченко

сергей кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_0:68:3402:1982_1920x0_80_0_0_8a383fc2aa9b5e6204d428dbcf8b9a43.jpg

ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний парламента.На заседании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на должность главы ЛНР, предложенных президентом РФ. В заседании парламента ЛНР принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Каждый из вас - участник истории, которая сейчас творится здесь, в Донбассе, история, которая имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для жителей всей нашей страны. К событиям, происходящим сегодня в Донбассе, приковано внимание всей России и в общем-то всего мира…", - сказал в своем выступлении Кириенко. Он по поручению главы государства представил на рассмотрение Народного совета ЛНР трех кандидатов на избрание на должность главы ЛНР: депутата Народного совета от КПРФ Александра Ермоленко, председателя регионального отделения политической партии "Новые люди" Вадима Колесника и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.За кандидатуру Пасечника на должность главы ЛНР проголосовали единогласно 49 депутатов. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, набравший большее количество голосов."Народный совет постановляет: 1. Избрать главой ЛНР Пасечника Леонида Ивановича сроком на 5 лет. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал итоговое постановление парламента его председатель Денис Мирошниченко. После голосования Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры наряду еще с двумя кандидатами на пост главы ЛНР.

https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html

https://ria.ru/20230923/balitskiy-1898226843.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, справки, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, денис мирошниченко, сергей кириенко, кпрф