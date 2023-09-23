Пасечника избрали на должность главы ЛНР
Депутаты Народного Совета избрали Пасечника на должность главы ЛНР
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Глава ЛНР Леонид Пасечник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний парламента.
На заседании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на должность главы ЛНР, предложенных президентом РФ. В заседании парламента ЛНР принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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"Каждый из вас - участник истории, которая сейчас творится здесь, в Донбассе, история, которая имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для жителей всей нашей страны. К событиям, происходящим сегодня в Донбассе, приковано внимание всей России и в общем-то всего мира…", - сказал в своем выступлении Кириенко.
Он по поручению главы государства представил на рассмотрение Народного совета ЛНР трех кандидатов на избрание на должность главы ЛНР: депутата Народного совета от КПРФ Александра Ермоленко, председателя регионального отделения политической партии "Новые люди" Вадима Колесника и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
За кандидатуру Пасечника на должность главы ЛНР проголосовали единогласно 49 депутатов. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, набравший большее количество голосов.
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"Народный совет постановляет: 1. Избрать главой ЛНР Пасечника Леонида Ивановича сроком на 5 лет. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал итоговое постановление парламента его председатель Денис Мирошниченко.
После голосования Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры наряду еще с двумя кандидатами на пост главы ЛНР.