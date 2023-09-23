Рейтинг@Mail.ru
Пасечника избрали на должность главы ЛНР - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 23.09.2023 (обновлено: 05:43 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/glava-1898266439.html
Пасечника избрали на должность главы ЛНР
Пасечника избрали на должность главы ЛНР - РИА Новости, 24.09.2023
Пасечника избрали на должность главы ЛНР
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:10
2023-09-24T05:43
в мире
россия
справки
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
денис мирошниченко
сергей кириенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_0:68:3402:1982_1920x0_80_0_0_8a383fc2aa9b5e6204d428dbcf8b9a43.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний парламента.На заседании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на должность главы ЛНР, предложенных президентом РФ. В заседании парламента ЛНР принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Каждый из вас - участник истории, которая сейчас творится здесь, в Донбассе, история, которая имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для жителей всей нашей страны. К событиям, происходящим сегодня в Донбассе, приковано внимание всей России и в общем-то всего мира…", - сказал в своем выступлении Кириенко. Он по поручению главы государства представил на рассмотрение Народного совета ЛНР трех кандидатов на избрание на должность главы ЛНР: депутата Народного совета от КПРФ Александра Ермоленко, председателя регионального отделения политической партии "Новые люди" Вадима Колесника и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.За кандидатуру Пасечника на должность главы ЛНР проголосовали единогласно 49 депутатов. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, набравший большее количество голосов."Народный совет постановляет: 1. Избрать главой ЛНР Пасечника Леонида Ивановича сроком на 5 лет. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал итоговое постановление парламента его председатель Денис Мирошниченко. После голосования Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры наряду еще с двумя кандидатами на пост главы ЛНР.
https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html
https://ria.ru/20230923/balitskiy-1898226843.html
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_5ef0664f67aac8e4c2d675d418170ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, справки, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, денис мирошниченко, сергей кириенко, кпрф
В мире, Россия, Справки, Луганская Народная Республика, Донбасс, Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, Сергей Кириенко, КПРФ
Пасечника избрали на должность главы ЛНР

Депутаты Народного Совета избрали Пасечника на должность главы ЛНР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики избрали на пост главы региона Леонида Пасечника, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний парламента.
На заседании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на должность главы ЛНР, предложенных президентом РФ. В заседании парламента ЛНР принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Вчера, 22:01
«
"Каждый из вас - участник истории, которая сейчас творится здесь, в Донбассе, история, которая имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для жителей всей нашей страны. К событиям, происходящим сегодня в Донбассе, приковано внимание всей России и в общем-то всего мира…", - сказал в своем выступлении Кириенко.
Он по поручению главы государства представил на рассмотрение Народного совета ЛНР трех кандидатов на избрание на должность главы ЛНР: депутата Народного совета от КПРФ Александра Ермоленко, председателя регионального отделения политической партии "Новые люди" Вадима Колесника и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
За кандидатуру Пасечника на должность главы ЛНР проголосовали единогласно 49 депутатов. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, набравший большее количество голосов.
«
"Народный совет постановляет: 1. Избрать главой ЛНР Пасечника Леонида Ивановича сроком на 5 лет. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал итоговое постановление парламента его председатель Денис Мирошниченко.
После голосования Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры наряду еще с двумя кандидатами на пост главы ЛНР.
Избранный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Депутаты избрали Балицкого губернатором Запорожской области
Вчера, 17:56
 
В миреРоссияСправкиЛуганская Народная РеспубликаДонбассЛеонид ПасечникДенис МирошниченкоСергей КириенкоКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала