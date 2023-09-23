https://ria.ru/20230923/anapa-1898096103.html

Анапа осенью — тепло и дешево. Почему еще стоит поехать на этот курорт

Анапа осенью — тепло и дешево. Почему еще стоит поехать на этот курорт - РИА Новости, 23.09.2023

Анапа осенью — тепло и дешево. Почему еще стоит поехать на этот курорт

На самом известном российском детском курорте в сентябре достаточно развлечений и для взрослых. Погода еще летняя, вода — теплая. "Как-то у нас и в ноябре +25... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:08

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На самом известном российском детском курорте в сентябре достаточно развлечений и для взрослых. Погода еще летняя, вода — теплая. "Как-то у нас и в ноябре +25 было", — рассказывает таксист. "Все время ездим с женой в конце сентября. Хорошие скидки!" — утверждает турист. О том, почему стоит поехать в Анапу именно осенью и чем там заняться семейным путешественникам или компании, — в материале РИА Новости.Настоящий рекордсмен"Стоит спросить мнение об отеле — и гости наперебой начинают рассказывать, почему тут лучше, чем в Турции и ОАЭ, — говорит туристка, остановившаяся в пятизвездочной гостинице, работающей по системе "ультра все включено". Кстати, Анапа — рекордсмен в России по числу отелей all inclusive.Здесь отличная анимация для детей — ребенка, по отзывам, не оставят без внимания, можно не волноваться. Песчаные или из мелкой гальки пляжи (протяженность — 40 километров), пологий вход в море и масса развлечений. Анапа считается одним из лучших детских курортов в России. Сюда приезжают со всей России — писательница из Москвы, ведущая мероприятий из Астрахани, семья из Благовещенска. Летом, как говорят, тесновато (рост спроса в этом сезоне оценили в 15-50 процентов), осенью — свободнее, но не менее комфортно. "На прошлой неделе лишь один раз на пляже было прохладно, и то из-за ветра, — вспоминает туристка Евгения Арсеньева. — Утром возвращающегося с моря гостя другие отдыхающие спрашивали наперебой: "Как там?" А во второй половине дня все туда потянулись". На этой неделе стабильные +25-28. На следующей — примерно так же, потом чуть прохладнее.В АТОР перечислили семь отелей с подогреваемыми бассейнами в Анапе. Стоимость отдыха в них в среднем 80-135 тысяч рублей за неделю на двоих, тип питания — "все включено" или "ультра все включено". Категории — "четверки" и "пятерки". "Мы видим, что многие туристы и летом не ходят на море, так что, думаю, гостиницы с бассейнами и в октябре будут заполнены", — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.Спрос и цены"В первую очередь среди плюсов осеннего отдыха в Анапе стоит выделить солнечную погоду, чистое теплое море и меньшее по сравнению с летом число туристов, — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — С началом учебного года на курорте меньше семей с детьми — это позволяет создать более комфортные условия для тех, кто путешествует парами или в одиночку и ищет в отпуске уединения".Спрос на осеннюю Анапу, по данным экспертов, растет. "Доля бронирований путевок с заездами в этом году составляет девять процентов от общего объема продаж на внутреннем направлении в "Слетать.ру", — говорят эксперты сервиса онлайн-бронирования туров. — Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го". По данным "Твил.ру", курорт занял второе место среди самых популярных направлений и для отдыха с детьми в сентябре, уступив лишь Сочи.Также среди несомненных плюсов эксперты называют падение цен: в среднем стоимость размещения в отелях Анапы в сентябре на 10-15 процентов ниже, чем летом, в высокий сезон. Некоторые места размещения, которые продолжат работать в октябре, могут уменьшить цены еще на семь-десять процентов. "Средняя стоимость отдыха в Анапе на данный момент составляет 74 тысячи рублей, что на 29 процентов выше, чем годом ранее, но на 13 процентов ниже, чем в летние месяцы 2023 года", — уточняют в "Слетать.ру".В "Алеане" называют цены на десятидневный отдых на двоих. Отель "Парус ALL Inclusive" категории "три звезды": в июле — в среднем 84 тысячи рублей, в сентябре — 65 тысяч. Гостиница "Лазурный берег" — "четыре звезды" ("все включено"): в июле — 246 тысяч рублей, в сентябре — 138 тысяч. "Алеан Довиль" категории "пять звезд" ("ультра все включено"): в июле — в среднем 330 тысяч рублей, в сентябре (по акции) — 195 320.По словам экспертов, могут быть недоступны для бронирования именно эти отели на ближайшие даты, но в целом дефицита мест нет. Если приглянувшаяся гостиница будет занята, у туриста останется широкий выбор альтернатив в той же ценовой категории.Прогулки, море, спортРазвлечений на курорте осенью тоже много. Нет жары, комфортно просто пройтись по набережной и не только. В парке 30-летия Победы находится своеобразный символ курортника — памятник "Белая шляпа". В "Ореховой роще" более двух тысяч хвойных и лиственных деревьев, в том числе грецкий орех, который здесь высадили еще в 50-х годах прошлого века, и огромный розарий.На набережной предлагают морскую прогулку. Цена с экскурсией — 800-900 рублей за час. Уникальный музей "Горгиппия" лучше посетить с экскурсией. В 1975-м археологи наткнулись тут на склеп, стены которого расписаны сценами подвигов Геракла. Правда, фрески недоступны туристам, но можно увидеть, как жили греки в IV веке до нашей эры — III веке нашей эры на месте современной Анапы. Открыт раскоп античного города Горгиппия. Во внутренней части экспозиции — предметы быта, оружие, монеты, золото. На плите во дворе музея — перечень чемпионов, имена участников спортивных состязаний примерно II века до нашей эры.Кстати, с 21 по 24 сентября в Анапе проходят "Горгиппийские игры" и музей представит реконструкцию древнего города, гладиаторские бои, театральные выступления. Завершится фестиваль показом фильма "300 спартанцев".Из аквапарка к дельфинам и на "Комету"В Анапе несколько аквапарков, но осенью не все открыты. Работают два дельфинария: один в городе, с океанариумом, второй — в поселке Большой Утриш — единственный в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Черного моря.Заповедник "Утриш" достоин отдельной поездки. Здесь — можжевеловые леса, экологические тропы и, конечно, море. На двухчасовой водной экскурсии можно увидеть знаменитые лагуны между Большим и Малым Утришем, доступ по суше на эти территории закрыт. Есть шанс встретить три вида дельфинов, обитающих в Черном море. На пешем маршруте от поселка Сукко по Навагирскому хребту высока вероятность заметить краснокнижную черепаху Никольского. На экскурсионном маршруте "Каньон" туристов ждет скала Перерванная, к которой, по легенде, был прикован Прометей. Можно отправиться из Анапы в Геленджик на быстроходном судне "Комета", которое будет ходить до конца сентября.После морского путешествия эксперты советуют прогуляться по Геленджику, посетить "Сафари-парк", культурный центр "Старый парк" в Кабардинке. Также можно съездить в Темрюкский район в этнографический комплекс "Атамань". Рядом, в поселке Витязево, стоит посетить маяк, в Супсехе — лестницу "800 ступеней", в Сукко — Кипарисовое озеро. Анапа для взрослых: вино и космосОсень — это еще и энотуры. В селе Абрау-Дюрсо, где производят знаменитые игристые вина, предлагают вечернее иммерсивное путешествие по тоннелям винного дома "Тайны и легенды Абрау-Дюрсо".Ехать от Анапы около 60 километров, но есть интересные объекты и поближе."В осенние месяцы в городе можно посмотреть на процесс сбора винограда, узнать больше о разных сортах напитка и поучаствовать в дегустации, — рассказывают в "Слетать.ру". — Кроме того, заглянуть и на улиточную ферму".Путешественникам предлагают посетить усадьбу "Семигорье", которая известна своими виноградниками. "На ферме "Семья" можно попробовать улитки по-бургундски. Эксперты говорят, что по вкусу они не похожи ни на что из того, что вы ели ранее", — обращают внимание в сервисе. Это, кстати, по дороге в Абрау."В Анапе энотуристы могут посетить винодельню "Гай-Кодзор" — узнать, как устроено небольшое частное хозяйство, продегустировать напитки, — отмечают эксперты "Алеана". — Необычные вечерние туры предлагает винодельня "Скалистый берег": помимо экскурсии и дегустации, туристов ждет лекция о космосе, в хорошую погоду можно будет наблюдать за звездами в телескоп".Свободная трассаЕще один плюс осенних путешествий по Анапе — проще добраться до курорта и путешествовать по нему и окрестностям. "Большинство — 60-65 процентов туристов — приезжают на личном транспорте, — говорит Сергей Ромашкин. — Для них в это время года ситуация на дорогах сильно улучшается"."На всем протяжении трассы М-4 туда и обратно я не встретила ни одной хоть сколько-нибудь серьезной пробки, — подтверждает мотоциклистка Яна Бушуева, вернувшаяся из поездки на этой неделе. — Были заторы недалеко от самого курорта, но лишь один раз, и в воскресенье — традиционный час пик, когда местные жители, отдыхающие на море, уезжали домой".По словам экспертов, и с железнодорожными путешествиями стало проще. "Мы видим, что уже в конце августа в продаже появились хорошие билеты на быстрые поезда, летом их сразу разбирали", — объясняет Сергей Ромашкин.По его словам, личный автомобиль и поезд — самые удобные способы попасть в Анапу. Другие варианты — самолетом до Сочи, дальше, например, на "Ласточке", но это семь с половиной часов. Есть рейсовые автобусы из Москвы. В пути — 20-25 часов.Но, как напоминают эксперты, трасса свободна, можно выбрать способ и поймать уходящее лето.

https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html

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Лана Баева

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