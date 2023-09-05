https://ria.ru/20230905/otpusk-1894108928.html
Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью
Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью - РИА Новости, 05.09.2023
Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для отдыха с детьми в сентябре, сообщает Твил.ру. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:49
2023-09-05T05:49
2023-09-05T05:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
отдых в россии
краснодарский край
сочи
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881062143_0:252:3131:2013_1920x0_80_0_0_f3a8399da5065a1a9ca8191343e35ace.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для отдыха с детьми в сентябре, сообщает Твил.ру.Лидирует черноморское побережье, но в первой десятке нет крымских курортов. На первом месте Сочи, за которым 29 процентов сентябрьских бронирований с детьми. Серебро взяла Анапа, а топ-3 замыкает Геленджик: 15 и пять процентов бронирований соответственно.На четвертой строчке оказался Санкт-Петербург. Дальше идут Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Стоимость отдыха колеблется от 2,5 до 4,5 тысяч рублей за ночь. Дешевле всего размещение в Ейске, дороже – в Москве и Геленджике.
https://ria.ru/20230903/puteshestviya-1893727428.html
краснодарский край
сочи
анапа
геленджик
москва
санкт-петербург
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881062143_252:71:2888:2048_1920x0_80_0_0_6c0a5f6a802004cfde86be6786578cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, краснодарский край, сочи, анапа, геленджик, отдых на море, москва, санкт-петербург, абхазия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Краснодарский край, Сочи, Анапа, Геленджик, Отдых на море, Москва, Санкт-Петербург, Абхазия
Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью
Сочи и Анапа вошли в число самых популярных городов для отдыха с детьми осенью