https://ria.ru/20230905/otpusk-1894108928.html

Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью

Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью - РИА Новости, 05.09.2023

Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для отдыха с детьми в сентябре, сообщает Твил.ру. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:49

2023-09-05T05:49

2023-09-05T05:49

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

отдых в россии

краснодарский край

сочи

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881062143_0:252:3131:2013_1920x0_80_0_0_f3a8399da5065a1a9ca8191343e35ace.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для отдыха с детьми в сентябре, сообщает Твил.ру.Лидирует черноморское побережье, но в первой десятке нет крымских курортов. На первом месте Сочи, за которым 29 процентов сентябрьских бронирований с детьми. Серебро взяла Анапа, а топ-3 замыкает Геленджик: 15 и пять процентов бронирований соответственно.На четвертой строчке оказался Санкт-Петербург. Дальше идут Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Стоимость отдыха колеблется от 2,5 до 4,5 тысяч рублей за ночь. Дешевле всего размещение в Ейске, дороже – в Москве и Геленджике.

https://ria.ru/20230903/puteshestviya-1893727428.html

краснодарский край

сочи

анапа

геленджик

москва

санкт-петербург

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, краснодарский край, сочи, анапа, геленджик, отдых на море, москва, санкт-петербург, абхазия