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"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
00:48 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kurorty-1894336416.html
"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября
"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября - РИА Новости, 06.09.2023
"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября
Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее между Анапой и Геленджиком, будет ходить до конца сентября, маршрутом уже... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:48
2023-09-06T00:48
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее между Анапой и Геленджиком, будет ходить до конца сентября, маршрутом уже воспользовались пять тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Комета" начала курсировать между курортами Краснодарского края с 5 августа. Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновился после длительного перерыва. "За это время маршрутом воспользовались около пять тысяч пассажиров. Регулярное сообщение на маршруте, связывающем Анапу и Геленджик, будет действовать до 30 сентября 2023 года. "Комета" совершает ежедневно два рейса, отправление в 9.00 – из Анапы и в 17.00 – из Геленджика. Время в пути – два часа", – говорится в сообщении. В Краснодарском крае также действует морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" курсируют скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
https://ria.ru/20230804/kometa-1888240688.html
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"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября

Скоростное судно "Комета" будет ходить между Анапой и Геленджиком до 30 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик на Геленджикскую бухту
Вид на город Геленджик на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее между Анапой и Геленджиком, будет ходить до конца сентября, маршрутом уже воспользовались пять тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Комета" начала курсировать между курортами Краснодарского края с 5 августа. Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновился после длительного перерыва.
"За это время маршрутом воспользовались около пять тысяч пассажиров. Регулярное сообщение на маршруте, связывающем Анапу и Геленджик, будет действовать до 30 сентября 2023 года. "Комета" совершает ежедневно два рейса, отправление в 9.00 – из Анапы и в 17.00 – из Геленджика. Время в пути – два часа", – говорится в сообщении.
В Краснодарском крае также действует морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" курсируют скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
Пассажиры идут на посадку на морское пассажирское судно на подводных крыльях Комета 120М в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Анапу и Геленджик свяжет скоростное судно "Комета"
4 августа, 17:00
 
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