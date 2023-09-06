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"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября

"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября - РИА Новости, 06.09.2023

"Комета" между Анапой и Геленджиком будет ходить до конца сентября

Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее между Анапой и Геленджиком, будет ходить до конца сентября, маршрутом уже... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T00:48

2023-09-06T00:48

2023-09-06T00:48

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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее между Анапой и Геленджиком, будет ходить до конца сентября, маршрутом уже воспользовались пять тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Комета" начала курсировать между курортами Краснодарского края с 5 августа. Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновился после длительного перерыва. "За это время маршрутом воспользовались около пять тысяч пассажиров. Регулярное сообщение на маршруте, связывающем Анапу и Геленджик, будет действовать до 30 сентября 2023 года. "Комета" совершает ежедневно два рейса, отправление в 9.00 – из Анапы и в 17.00 – из Геленджика. Время в пути – два часа", – говорится в сообщении. В Краснодарском крае также действует морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" курсируют скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.

https://ria.ru/20230804/kometa-1888240688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, анапа, геленджик, краснодарский край, отдых на море