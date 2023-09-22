https://ria.ru/20230922/sberbank-1897969166.html
ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве
ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.09.2023
ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга, сообщила в четверг... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:57
2023-09-22T11:57
2023-09-22T11:57
религия
россия
равиль гайнутдин
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
религия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга, сообщила в четверг пресс-служба ДУМ РФ."Соответствующий документ подписали председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев", - говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РФ.Телеграм-канал ДУМ РФ также сообщил, что соглашение посвящено развитию инициатив в сфере партнерского банкинга в соответствии с законом "О проведении эксперимента по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ". Для этого, как сообщается, стороны планируют создать совместную рабочую группу, в которую войдут богословы - представители ДУМ РФ и Шариатского консультационного совета Сбербанка.Эксперимент по партнерскому финансированию рассчитан на два года и проходит с 1 сентября на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. По данным ЦБ РФ, он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для граждан, а также малого и среднего бизнеса.Партнерский, или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, равиль гайнутдин, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), религия
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Религия
ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве
ДУМ России и Сбербанк будут сотрудничать в области исламского банкинга
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга, сообщила в четверг пресс-служба ДУМ РФ.
"Соответствующий документ подписали председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин
и старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев", - говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РФ.
Телеграм-канал ДУМ РФ также сообщил, что соглашение посвящено развитию инициатив в сфере партнерского банкинга в соответствии с законом "О проведении эксперимента по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ". Для этого, как сообщается, стороны планируют создать совместную рабочую группу, в которую войдут богословы - представители ДУМ РФ и Шариатского консультационного совета Сбербанка.
Эксперимент по партнерскому финансированию рассчитан на два года и проходит с 1 сентября на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. По данным ЦБ
РФ, он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Партнерский, или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.
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