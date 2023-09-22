https://ria.ru/20230922/sberbank-1897969166.html

ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве

ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.09.2023

ДУМ России и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве

Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга, сообщила в четверг... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:57

2023-09-22T11:57

2023-09-22T11:57

религия

россия

равиль гайнутдин

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга, сообщила в четверг пресс-служба ДУМ РФ."Соответствующий документ подписали председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев", - говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РФ.Телеграм-канал ДУМ РФ также сообщил, что соглашение посвящено развитию инициатив в сфере партнерского банкинга в соответствии с законом "О проведении эксперимента по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ". Для этого, как сообщается, стороны планируют создать совместную рабочую группу, в которую войдут богословы - представители ДУМ РФ и Шариатского консультационного совета Сбербанка.Эксперимент по партнерскому финансированию рассчитан на два года и проходит с 1 сентября на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. По данным ЦБ РФ, он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для граждан, а также малого и среднего бизнеса.Партнерский, или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

https://ria.ru/20230522/muftiy-1873474889.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, равиль гайнутдин, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), религия