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Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства - РИА Новости, 22.09.2023
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18:52 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/maski-1898104353.html
Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства
Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства - РИА Новости, 22.09.2023
Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства
Масочный режим в Доме правительства связан с началом подъема острых респираторных инфекций, он вводится каждый год, так было всегда, заявила глава... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:52
2023-09-22T18:52
здоровье - общество
анна попова
правительство рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Масочный режим в Доме правительства связан с началом подъема острых респираторных инфекций, он вводится каждый год, так было всегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". Пресс-служба кабмина проинформировала ранее РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "Это не связано с коронавирусом. Это вводится каждый год, когда начинается эпидподъем острых респираторных инфекций. С гриппом будет еще жестче", - сказала Попова. Она отметила, что это обязательное требование, оно было всегда.
https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html
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здоровье - общество, анна попова, правительство рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Анна Попова, Правительство РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства

Попова: в Доме правительства ежегодно вводят масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Масочный режим в Доме правительства связан с началом подъема острых респираторных инфекций, он вводится каждый год, так было всегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24".
Пресс-служба кабмина проинформировала ранее РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.
"Это не связано с коронавирусом. Это вводится каждый год, когда начинается эпидподъем острых респираторных инфекций. С гриппом будет еще жестче", - сказала Попова.
Она отметила, что это обязательное требование, оно было всегда.
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Здоровье - ОбществоАнна ПоповаПравительство РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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