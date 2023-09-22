https://ria.ru/20230922/maski-1898104353.html

Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства

Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства - РИА Новости, 22.09.2023

Попова объяснила введение масочного режима в Доме правительства

Масочный режим в Доме правительства связан с началом подъема острых респираторных инфекций, он вводится каждый год, так было всегда, заявила глава... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:52

2023-09-22T18:52

2023-09-22T18:52

здоровье - общество

анна попова

правительство рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Масочный режим в Доме правительства связан с началом подъема острых респираторных инфекций, он вводится каждый год, так было всегда, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". Пресс-служба кабмина проинформировала ранее РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "Это не связано с коронавирусом. Это вводится каждый год, когда начинается эпидподъем острых респираторных инфекций. С гриппом будет еще жестче", - сказала Попова. Она отметила, что это обязательное требование, оно было всегда.

https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html

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здоровье - общество, анна попова, правительство рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)