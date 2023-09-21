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Глава округа Волошин поздравил сотрудников стадиона "Арена Химки" с юбилеем - РИА Новости, 21.09.2023
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15:26 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/yubiley-1897771945.html
Глава округа Волошин поздравил сотрудников стадиона "Арена Химки" с юбилеем
Глава округа Волошин поздравил сотрудников стадиона "Арена Химки" с юбилеем - РИА Новости, 21.09.2023
Глава округа Волошин поздравил сотрудников стадиона "Арена Химки" с юбилеем
Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона "Арена Химки", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:26
2023-09-21T15:26
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона "Арена Химки", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Он отметил, что это важнейший спортивный объект города, крупнейшая арена, где проходят футбольные матчи от городского до международного масштаба. Трибуны "Арены Химки" вмещают до 15 тысяч болельщиков. "Комплекс "Арена Химки" возведен на историческом месте. Еще в 1963 году Химкинский Горсовет принял решение о строительстве на берегу Канала имени Москвы небольшого стадиона на 5 тысяч мест - именно там был открыт предшественник "Арены" - стадион "Новатор". Строительство нового спорткомплекса началось в 2005 году. Cпустя три года, 20 сентября 2008 года, на "Арене Химки" состоялся первый футбольный матч. Тогда футбольный клуб "Химки" сыграл с "Сатурном". Эта дата стала днем рождения стадиона", - отметил глава округа Волошин, его слова приводит пресс-служба. На следующий год после открытия этот спортобъект получил статус домашнего стадиона не только для подмосковных "Химок", но и для московского "Динамо". В августе 2009 года на объекте провели матчи отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Осенью 2010 года на газоне "Арены Химки" сыграли европейские гранды: "Бавария" и "Манчестер Сити". Еще через четыре года на стадионе провели два матча национальной сборной России по футболу, которые завершились разгромной победой россиян над командами Азербайджана и Лихтенштейна. С тех пор национальная команда неоднократно выходила на поле "Арены Химки" на игры и тренировки. Кроме того, главным спортивным событием последних лет стал Чемпионат мира по футболу-2018. В ходе мирового первенства "Арена Химки" служила тренировочной площадкой для сборной команды Перу. В этом году на стадионе проходят матчи МЕЛБЕТ-Первой лиги. "Арена Химки" приняла спортсменов из клубов "Кубань", "Родина" и "Торпедо Москва". Сейчас в структуру "Арены Химки" входят стадионы "Родина" и "Новые Химки", баскетбольный центр "Химки", спортивные комплексы "Родина" и "Юность". Здесь проводят спортивные мероприятия городского, регионального и всероссийского масштабов – турнир Лебзяка по боксу, матчи баскетбольной Суперлиги, Единой молодежной лиги ВТБ, регулярные соревнования по хоккею, фигурному катанию, фехтованию, художественной гимнастике, волейболу, плаванию, а также шахматные состязания.
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химки, москва, химки
Химки, Москва, Химки

Глава округа Волошин поздравил сотрудников стадиона "Арена Химки" с юбилеем

© Фото : администрация городского округа ХимкиСтадион "Арена Химки" отметил 15-летний юбилей
Стадион Арена Химки отметил 15-летний юбилей - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : администрация городского округа Химки
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона "Арена Химки", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он отметил, что это важнейший спортивный объект города, крупнейшая арена, где проходят футбольные матчи от городского до международного масштаба. Трибуны "Арены Химки" вмещают до 15 тысяч болельщиков.
"Комплекс "Арена Химки" возведен на историческом месте. Еще в 1963 году Химкинский Горсовет принял решение о строительстве на берегу Канала имени Москвы небольшого стадиона на 5 тысяч мест - именно там был открыт предшественник "Арены" - стадион "Новатор". Строительство нового спорткомплекса началось в 2005 году. Cпустя три года, 20 сентября 2008 года, на "Арене Химки" состоялся первый футбольный матч. Тогда футбольный клуб "Химки" сыграл с "Сатурном". Эта дата стала днем рождения стадиона", - отметил глава округа Волошин, его слова приводит пресс-служба.
На следующий год после открытия этот спортобъект получил статус домашнего стадиона не только для подмосковных "Химок", но и для московского "Динамо". В августе 2009 года на объекте провели матчи отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Осенью 2010 года на газоне "Арены Химки" сыграли европейские гранды: "Бавария" и "Манчестер Сити".
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Еще через четыре года на стадионе провели два матча национальной сборной России по футболу, которые завершились разгромной победой россиян над командами Азербайджана и Лихтенштейна. С тех пор национальная команда неоднократно выходила на поле "Арены Химки" на игры и тренировки.
Кроме того, главным спортивным событием последних лет стал Чемпионат мира по футболу-2018. В ходе мирового первенства "Арена Химки" служила тренировочной площадкой для сборной команды Перу.
В этом году на стадионе проходят матчи МЕЛБЕТ-Первой лиги. "Арена Химки" приняла спортсменов из клубов "Кубань", "Родина" и "Торпедо Москва".
Сейчас в структуру "Арены Химки" входят стадионы "Родина" и "Новые Химки", баскетбольный центр "Химки", спортивные комплексы "Родина" и "Юность". Здесь проводят спортивные мероприятия городского, регионального и всероссийского масштабов – турнир Лебзяка по боксу, матчи баскетбольной Суперлиги, Единой молодежной лиги ВТБ, регулярные соревнования по хоккею, фигурному катанию, фехтованию, художественной гимнастике, волейболу, плаванию, а также шахматные состязания.
 
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