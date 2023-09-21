https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года - РИА Новости, 21.09.2023
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года
Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:36
2023-09-21T12:36
2023-09-21T12:36
политика
здоровье - общество
украина
россия
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В украинских СМИ опубликована информация о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых – руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года", - сказал Патрушев журналистам. "Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей. Еще 40 случаев проверяют", - добавил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20230920/deti-1897545824.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, здоровье - общество, украина, россия, николай патрушев
Политика, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Николай Патрушев
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года
Патрушев: тайная сеть по продаже детей за рубеж работала на Украине с 2014 года