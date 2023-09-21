https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html

Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года

Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года - РИА Новости, 21.09.2023

Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года

Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:36

2023-09-21T12:36

2023-09-21T12:36

политика

здоровье - общество

украина

россия

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В украинских СМИ опубликована информация о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых – руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года", - сказал Патрушев журналистам. "Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей. Еще 40 случаев проверяют", - добавил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20230920/deti-1897545824.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, украина, россия, николай патрушев