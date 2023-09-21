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Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года - РИА Новости, 21.09.2023
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12:36 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года - РИА Новости, 21.09.2023
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года
Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:36
2023-09-21T12:36
политика
здоровье - общество
украина
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В украинских СМИ опубликована информация о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых – руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года", - сказал Патрушев журналистам. "Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей. Еще 40 случаев проверяют", - добавил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20230920/deti-1897545824.html
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политика, здоровье - общество, украина, россия, николай патрушев
Политика, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Николай Патрушев
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года

Патрушев: тайная сеть по продаже детей за рубеж работала на Украине с 2014 года

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых - главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В украинских СМИ опубликована информация о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых – руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года", - сказал Патрушев журналистам.
"Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей. Еще 40 случаев проверяют", - добавил секретарь СБ РФ.
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