https://ria.ru/20230921/rossiya-1897712162.html
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов - РИА Новости, 21.09.2023
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов
Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:25
2023-09-21T10:25
2023-09-21T10:38
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
импортозамещение
общество
россия
михаил мишустин
алла самойлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601784512_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_d0034da8577535231e26ecd508c2578d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Алла Самойлова отметила, что это "не последняя планка", количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.Глава Росздравнадзора добавила, что для обеспечения качества вводимых в оборот лекарств все есть.
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897706568.html
https://ria.ru/20230921/novye-1897713723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601784512_730:58:3299:1985_1920x0_80_0_0_a62e6a85121b692d0c9e8dbe974ab75b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, импортозамещение, общество, россия, михаил мишустин, алла самойлова
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Импортозамещение, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Алла Самойлова
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов
Росздравнадзор: за три года доля российских лекарств увеличилась почти на 10%