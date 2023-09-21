https://ria.ru/20230921/rossiya-1897712162.html

Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов

Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов - РИА Новости, 21.09.2023

Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов

Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:25

2023-09-21T10:25

2023-09-21T10:38

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

импортозамещение

общество

россия

михаил мишустин

алла самойлова

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Алла Самойлова отметила, что это "не последняя планка", количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.Глава Росздравнадзора добавила, что для обеспечения качества вводимых в оборот лекарств все есть.

https://ria.ru/20230921/rossiya-1897706568.html

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, импортозамещение, общество, россия, михаил мишустин, алла самойлова