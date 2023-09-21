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Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов - РИА Новости, 21.09.2023
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10:25 21.09.2023 (обновлено: 10:38 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897712162.html
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов - РИА Новости, 21.09.2023
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов
Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:25
2023-09-21T10:38
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
импортозамещение
общество
россия
михаил мишустин
алла самойлова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Алла Самойлова отметила, что это "не последняя планка", количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.Глава Росздравнадзора добавила, что для обеспечения качества вводимых в оборот лекарств все есть.
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897706568.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, импортозамещение, общество, россия, михаил мишустин, алла самойлова
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Импортозамещение, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Алла Самойлова
Доля российских лекарств составляет сегодня почти 70 процентов

Росздравнадзор: за три года доля российских лекарств увеличилась почти на 10%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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Алла Самойлова отметила, что это "не последняя планка", количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.
Глава Росздравнадзора добавила, что для обеспечения качества вводимых в оборот лекарств все есть.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоИмпортозамещениеОбществоРоссияМихаил МишустинАлла Самойлова
 
 
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