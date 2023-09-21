https://ria.ru/20230921/putin-1897857373.html

Путин посетил кампус "Школы 21" в Великом Новгороде

Путин посетил кампус "Школы 21" в Великом Новгороде - РИА Новости, 21.09.2023

Путин посетил кампус "Школы 21" в Великом Новгороде

Президент РФ Владимир Путин посетил кампус "Школы 21", открытый в Великом Новгороде на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:17

2023-09-21T18:17

2023-09-21T21:19

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил кампус "Школы 21", открытый в Великом Новгороде на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай"."Школа 21" – школа программирования, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ. Обучение проходит в кампусах школы, которые ранее находились в четырех городах: Москва, Казань, Новосибирск и Сургут. В них учится более 4 тысяч человек, более 2 тысяч проходят или уже прошли стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.Первый в Северо-Западном федеральном округе кампус "Школы 21" открылся 18 сентября. Кампус расположен на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". Планируется, что он станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в ИТ-сфере не только из Новгородской области, но и всего Северо-Западного округа. На сегодняшний день заявки на обучение в новгородском кампусе школы подали жители Новгорода и Новгородской области, Пскова, Санкт-Петербурга, Ленобласти и других регионов России.Общая площадь кампуса составляет более 1700 квадратных метров, количество оборудованных рабочих мест для учебы – более 190, что даст возможность ежегодно обучаться 250 ученикам. Для обучения созданы игровые зоны, зоны отдыха, а также для занятий спортом. Помимо Великого Новгорода, запланированы открытия кампусов в Ярославле, Якутске, Владивостоке, Самаре, Волгограде, Махачкале и Челябинске.Позднее в разговоре с журналистами директор новгородского кампуса школы Андрей Латышев отметил, что согласно ожиданиям, из 138 человек, которые сейчас проходят отборочный интенсив, необходимый для попадания в школу, "на основу интенсива придет примерно треть".Он рассказал, что у школы есть четыре уникальные особенности. Первая - методика обучения "равный-равному", школа доступна всем, независимо от возраста и навыков. Там нет менторов, лекций и оценок, а работа проходит индивидуально или в команде. Во-вторых, кампус школы доступен для обучающихся круглый год, "24 на 7". Третья особенность - подход к обучению, ориентированный на практику, а четвертая - применение игровых техник в образовании."Люди, которые успешно проходят обучение, становятся не только востребованными цифровыми инженерами, но и у них очень круто прокачиваются soft skills… Это навыки целеполагания, навыки управления собой относительно времени… работа в команде … и фокусировка и воля на том, чтобы самому себе поставить задачу", - отметил Латышев.

https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html

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великий новгород, владимир путин, общество, новгородская область, россия