Рейтинг@Mail.ru
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/primore-1897700687.html
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки - РИА Новости, 21.09.2023
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки
Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории в одном из холодильников Владивостока обнаружили более 22 тонн красной икры с Камчатки, в которой выявлена... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:50
2023-09-21T08:50
здоровье - общество
владивосток
камчатка
карагинский район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_4b234e8fca4eb79a5d331b36a65492f9.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен – РИА Новости. Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории в одном из холодильников Владивостока обнаружили более 22 тонн красной икры с Камчатки, в которой выявлена кишечная палочка, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "Проведены исследования проб, отобранных в "холодильнике" во Владивостоке от партии замороженной соленой икры горбуши, общим весом 22 464 килограмма, производителя из Карагинского района Камчатского края. Продукция исследовалась на 32 показателя. Специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении. Пробы были взяты в рамках контроля за качеством и безопасностью продукции, заявленной на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" и "О безопасности пищевой продукции". "Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки. После разморозки продукции патогенная микрофлора начинает активно развиваться. В данном случае продукция перед употреблением не подвергается дополнительной термической обработке, поэтому наличие болезнетворной микрофлоры особенно небезопасно", - уточняется в сообщении. На данный момент информация о бракованной партии камчатской икры размещена в автоматизированной системе ветеринарии "Веста". Сведения направлены в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии и иные ведомства. В адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований. Продукция должна быть изъята из оборота и подлежит утилизации. Икра не подлежит переработке на корм животным.
https://ria.ru/20230920/achs-1897585845.html
https://ria.ru/20230920/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
владивосток
камчатка
карагинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6d5bba6a6392be17843ddf963dc15490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, владивосток, камчатка, карагинский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз
Здоровье - Общество, Владивосток, Камчатка, Карагинский район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки

Россельхознадзор: в Приморье уничтожат 22 тонны красной икры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен – РИА Новости. Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории в одном из холодильников Владивостока обнаружили более 22 тонн красной икры с Камчатки, в которой выявлена кишечная палочка, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Проведены исследования проб, отобранных в "холодильнике" во Владивостоке от партии замороженной соленой икры горбуши, общим весом 22 464 килограмма, производителя из Карагинского района Камчатского края. Продукция исследовалась на 32 показателя. Специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.
Продовольственный магазин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Производитель "Вязанки" изъял всю партию колбасной продукции с геномом АЧС
20 сентября, 16:33
Пробы были взяты в рамках контроля за качеством и безопасностью продукции, заявленной на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".
"Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки. После разморозки продукции патогенная микрофлора начинает активно развиваться. В данном случае продукция перед употреблением не подвергается дополнительной термической обработке, поэтому наличие болезнетворной микрофлоры особенно небезопасно", - уточняется в сообщении.
На данный момент информация о бракованной партии камчатской икры размещена в автоматизированной системе ветеринарии "Веста". Сведения направлены в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии и иные ведомства. В адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований. Продукция должна быть изъята из оборота и подлежит утилизации. Икра не подлежит переработке на корм животным.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
20 сентября, 13:22
 
Здоровье - ОбществоВладивостокКамчаткаКарагинский районФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала