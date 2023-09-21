https://ria.ru/20230921/primore-1897700687.html
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки - РИА Новости, 21.09.2023
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки
Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории в одном из холодильников Владивостока обнаружили более 22 тонн красной икры с Камчатки, в которой выявлена... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:50
2023-09-21T08:50
2023-09-21T08:50
здоровье - общество
владивосток
камчатка
карагинский район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен – РИА Новости. Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории в одном из холодильников Владивостока обнаружили более 22 тонн красной икры с Камчатки, в которой выявлена кишечная палочка, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "Проведены исследования проб, отобранных в "холодильнике" во Владивостоке от партии замороженной соленой икры горбуши, общим весом 22 464 килограмма, производителя из Карагинского района Камчатского края. Продукция исследовалась на 32 показателя. Специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении. Пробы были взяты в рамках контроля за качеством и безопасностью продукции, заявленной на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" и "О безопасности пищевой продукции". "Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки. После разморозки продукции патогенная микрофлора начинает активно развиваться. В данном случае продукция перед употреблением не подвергается дополнительной термической обработке, поэтому наличие болезнетворной микрофлоры особенно небезопасно", - уточняется в сообщении. На данный момент информация о бракованной партии камчатской икры размещена в автоматизированной системе ветеринарии "Веста". Сведения направлены в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии и иные ведомства. В адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований. Продукция должна быть изъята из оборота и подлежит утилизации. Икра не подлежит переработке на корм животным.
https://ria.ru/20230920/achs-1897585845.html
https://ria.ru/20230920/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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здоровье - общество, владивосток, камчатка, карагинский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз
Здоровье - Общество, Владивосток, Камчатка, Карагинский район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз
В Приморье уничтожат более 22 тонн красной икры из-за кишечной палочки
Россельхознадзор: в Приморье уничтожат 22 тонны красной икры