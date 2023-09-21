https://ria.ru/20230921/nato-1897879213.html

Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину

Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину - РИА Новости, 21.09.2023

Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США в рамках работы Генассамблеи ООН, попытался оправдать Североатлантический альянс и обрушился с... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:03

2023-09-21T20:03

2023-09-21T20:03

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украина

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сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США в рамках работы Генассамблеи ООН, попытался оправдать Североатлантический альянс и обрушился с обвинениями на Россию, отвечая на вопросы журналистов о том, доволен ли он тем, чем обернулись для Украины прошлые ошибки НАТО, и защитил ли кого-то альянс, начав свое усиление на восточном фланге. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". "Нет, я не удовлетворен тем, что происходит на Украине… Вне зависимости от решения НАТО о расширении, это не дает России оправдания… Даже если мы согласимся, что НАТО сделало какие-то ошибки, неправильные действия в прошлом, это не дает России оправданий", - попытался оправдаться генсек, отвечая на вопросы журналистов "вы довольны тем, чем это все обернулось для Украины, это кого-либо защитило?", "могло ли что-то быть сделано по-другому, чтобы альянс не превратился из оборонительного в наступательный?". Генсек также указал, что "очень опасно" требовать от стран не вступать в НАТО. "Это значит, что, если вы маленькая страна в Европе, вы не можете выбирать свой путь", - заключил он. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, йенс столтенберг, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, нато