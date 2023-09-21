Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/nato-1897879213.html
Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину
Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину - РИА Новости, 21.09.2023
Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США в рамках работы Генассамблеи ООН, попытался оправдать Североатлантический альянс и обрушился с... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:03
2023-09-21T20:03
россия
украина
сша
сергей лавров
йенс столтенберг
владимир путин
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866861830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484b45667f5521f4d2ca3220417a6cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США в рамках работы Генассамблеи ООН, попытался оправдать Североатлантический альянс и обрушился с обвинениями на Россию, отвечая на вопросы журналистов о том, доволен ли он тем, чем обернулись для Украины прошлые ошибки НАТО, и защитил ли кого-то альянс, начав свое усиление на восточном фланге. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". "Нет, я не удовлетворен тем, что происходит на Украине… Вне зависимости от решения НАТО о расширении, это не дает России оправдания… Даже если мы согласимся, что НАТО сделало какие-то ошибки, неправильные действия в прошлом, это не дает России оправданий", - попытался оправдаться генсек, отвечая на вопросы журналистов "вы довольны тем, чем это все обернулось для Украины, это кого-либо защитило?", "могло ли что-то быть сделано по-другому, чтобы альянс не превратился из оборонительного в наступательный?". Генсек также указал, что "очень опасно" требовать от стран не вступать в НАТО. "Это значит, что, если вы маленькая страна в Европе, вы не можете выбирать свой путь", - заключил он. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866861830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5be0390006550e58fa6fab6059d3957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, сергей лавров, йенс столтенберг, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, нато
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про Украину

Столтенберг попытался оправдать НАТО, отвечая на вопрос про ошибки альянса

© AP Photo / Matthias SchraderЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США в рамках работы Генассамблеи ООН, попытался оправдать Североатлантический альянс и обрушился с обвинениями на Россию, отвечая на вопросы журналистов о том, доволен ли он тем, чем обернулись для Украины прошлые ошибки НАТО, и защитил ли кого-то альянс, начав свое усиление на восточном фланге.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
"Нет, я не удовлетворен тем, что происходит на Украине… Вне зависимости от решения НАТО о расширении, это не дает России оправдания… Даже если мы согласимся, что НАТО сделало какие-то ошибки, неправильные действия в прошлом, это не дает России оправданий", - попытался оправдаться генсек, отвечая на вопросы журналистов "вы довольны тем, чем это все обернулось для Украины, это кого-либо защитило?", "могло ли что-то быть сделано по-другому, чтобы альянс не превратился из оборонительного в наступательный?".
Генсек также указал, что "очень опасно" требовать от стран не вступать в НАТО. "Это значит, что, если вы маленькая страна в Европе, вы не можете выбирать свой путь", - заключил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
20 сентября, 08:00
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок
15 сентября, 08:00
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровЙенс СтолтенбергВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала