Рейтинг@Mail.ru
Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/moskva-1897699520.html
Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы
Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы - РИА Новости, 21.09.2023
Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда будут... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:29
2023-09-21T08:29
общество
москва
бирюлево восточное
сергей собянин
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894695604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d35319d42ffdc12866168404f07ca63.png
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда будут реализованы проекты, благодаря которым появится свыше 12 тысяч рабочих мест. "Одобрили проекты строительства поликлиники в поселении Рязановском ТиНАО, а также школы и поликлиники в Бирюлеве Восточном... Все эти объекты дадут городу порядка 12,3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Собянина. Кроме того, мэр отметил, что согласованы планы реализации еще десяти проектов по той же программе в поселениях Марушкинском, Сосенском и Рязановском, а также в районах Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Бирюлёво Восточное, Хорошёво-Мнёвники и Обручевском.
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897698633.html
москва
бирюлево восточное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894695604_141:0:1174:775_1920x0_80_0_0_579a0bd8b9b0fd8bbec9e57d81715099.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, бирюлево восточное, сергей собянин, россия, здоровье - общество
Общество, Москва, Бирюлево Восточное, Сергей Собянин, Россия, Здоровье - Общество
Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы

Собянин: в Москве создадут более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы

© Фото : Сайт Сергея Собянина Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Сайт Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда будут реализованы проекты, благодаря которым появится свыше 12 тысяч рабочих мест.
"Одобрили проекты строительства поликлиники в поселении Рязановском ТиНАО, а также школы и поликлиники в Бирюлеве Восточном... Все эти объекты дадут городу порядка 12,3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Собянина.
Кроме того, мэр отметил, что согласованы планы реализации еще десяти проектов по той же программе в поселениях Марушкинском, Сосенском и Рязановском, а также в районах Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Бирюлёво Восточное, Хорошёво-Мнёвники и Обручевском.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Минувшей ночью в Москве зафиксировали "бархатный" температурный рекорд
Вчера, 08:18
 
ОбществоМоскваБирюлево ВосточноеСергей СобянинРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала