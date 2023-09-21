https://ria.ru/20230921/moskva-1897699520.html

Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы

Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы - РИА Новости, 21.09.2023

Москва создаст более 12 тысяч рабочих мест в рамках особой программы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда будут... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:29

2023-09-21T08:29

2023-09-21T08:29

общество

москва

бирюлево восточное

сергей собянин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда будут реализованы проекты, благодаря которым появится свыше 12 тысяч рабочих мест. "Одобрили проекты строительства поликлиники в поселении Рязановском ТиНАО, а также школы и поликлиники в Бирюлеве Восточном... Все эти объекты дадут городу порядка 12,3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Собянина. Кроме того, мэр отметил, что согласованы планы реализации еще десяти проектов по той же программе в поселениях Марушкинском, Сосенском и Рязановском, а также в районах Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Бирюлёво Восточное, Хорошёво-Мнёвники и Обручевском.

https://ria.ru/20230921/pogoda-1897698633.html

москва

бирюлево восточное

россия

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общество, москва, бирюлево восточное, сергей собянин, россия, здоровье - общество