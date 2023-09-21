https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897718606.html

Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств

Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств - РИА Новости, 21.09.2023

Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств

Задача Росздравнадзора - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в оборот, для этого есть все, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:58

2023-09-21T10:58

2023-09-21T10:58

здоровье - общество

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Задача Росздравнадзора - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в оборот, для этого есть все, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Наша задача, конечно же, - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть, собственно говоря, все ", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20230907/lekarstva-1894672374.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин