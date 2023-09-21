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Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств - РИА Новости, 21.09.2023
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10:58 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897718606.html
Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств
Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств - РИА Новости, 21.09.2023
Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств
Задача Росздравнадзора - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в оборот, для этого есть все, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:58
2023-09-21T10:58
здоровье - общество
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Задача Росздравнадзора - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в оборот, для этого есть все, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Наша задача, конечно же, - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть, собственно говоря, все ", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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здоровье - общество, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин
Здоровье - Общество, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Михаил Мишустин
Глава Росздравнадзора рассказала об обеспечении качества лекарств

Самойлова: у Росздравнадзора есть все для обеспечения качества лекарств в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Задача Росздравнадзора - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в оборот, для этого есть все, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Наша задача, конечно же, - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть, собственно говоря, все ", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве
7 сентября, 09:06
 
Здоровье - ОбществоАлла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Михаил Мишустин
 
 
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