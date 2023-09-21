https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897715176.html

Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств

Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств - РИА Новости, 21.09.2023

Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств

Качество российских лекарств должно быть соответствующим, импортозамещение нуждается в контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:43

2023-09-21T10:43

2023-09-21T10:43

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

алла самойлова

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Качество российских лекарств должно быть соответствующим, импортозамещение нуждается в контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Тот процесс, который происходит - импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле, в первую очередь, чтобы качество этих препаратов было соответствующим", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Он попросил доложить ему, как фармацевтическая отрасль справляется с этими задачами и что делается для обеспечения доступности препаратов в аптеках, больницах и поликлиниках. "Безусловно, присутствующие лекарства на российском рынке должны быть качественными и безопасными. Это нужно держать на контроле", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20230919/rynok-1897243990.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова