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Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств - РИА Новости, 21.09.2023
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10:43 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897715176.html
Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств
Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств - РИА Новости, 21.09.2023
Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств
Качество российских лекарств должно быть соответствующим, импортозамещение нуждается в контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:43
2023-09-21T10:43
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Качество российских лекарств должно быть соответствующим, импортозамещение нуждается в контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Тот процесс, который происходит - импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле, в первую очередь, чтобы качество этих препаратов было соответствующим", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Он попросил доложить ему, как фармацевтическая отрасль справляется с этими задачами и что делается для обеспечения доступности препаратов в аптеках, больницах и поликлиниках. "Безусловно, присутствующие лекарства на российском рынке должны быть качественными и безопасными. Это нужно держать на контроле", - добавил глава правительства.
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РИА Новости
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здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова
Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Алла Самойлова
Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств

Мишустин поручил проконтролировать процесс импортозамещения лекарств в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Качество российских лекарств должно быть соответствующим, импортозамещение нуждается в контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Тот процесс, который происходит - импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле, в первую очередь, чтобы качество этих препаратов было соответствующим", - сказал Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.
Он попросил доложить ему, как фармацевтическая отрасль справляется с этими задачами и что делается для обеспечения доступности препаратов в аптеках, больницах и поликлиниках.
"Безусловно, присутствующие лекарства на российском рынке должны быть качественными и безопасными. Это нужно держать на контроле", - добавил глава правительства.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Алла Самойлова
 
 
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