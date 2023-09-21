https://ria.ru/20230921/laboratoriya-1897720542.html

В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке

В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке - РИА Новости, 21.09.2023

В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке

Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:04

2023-09-21T11:04

2023-09-21T11:04

алла самойлова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

донецк

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Наша задача - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть все: есть 13 лабораторий, которые работают по всей стране, практически в каждом федеральном округе. Сейчас мы планируем к открытию 14-ю лабораторию, которая будет располагаться в Донецке", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Самойлова подчеркнула, что это поможет обеспечить контроль качества лекарственных препаратов в новых регионах.

https://ria.ru/20230903/lekarstva-1893922708.html

донецк

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алла самойлова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), донецк, здоровье - общество