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В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке - РИА Новости, 21.09.2023
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11:04 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/laboratoriya-1897720542.html
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке - РИА Новости, 21.09.2023
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке
Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:04
2023-09-21T11:04
алла самойлова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
донецк
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Наша задача - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть все: есть 13 лабораторий, которые работают по всей стране, практически в каждом федеральном округе. Сейчас мы планируем к открытию 14-ю лабораторию, которая будет располагаться в Донецке", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Самойлова подчеркнула, что это поможет обеспечить контроль качества лекарственных препаратов в новых регионах.
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алла самойлова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), донецк, здоровье - общество
Алла Самойлова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Донецк, Здоровье - Общество
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке

Глава Росздравнадзора Самойлова: в Донецке откроют лекарственную лабораторию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Наша задача - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть все: есть 13 лабораторий, которые работают по всей стране, практически в каждом федеральном округе. Сейчас мы планируем к открытию 14-ю лабораторию, которая будет располагаться в Донецке", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Самойлова подчеркнула, что это поможет обеспечить контроль качества лекарственных препаратов в новых регионах.
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Алла СамойловаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ДонецкЗдоровье - Общество
 
 
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