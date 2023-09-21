https://ria.ru/20230921/laboratoriya-1897720542.html
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке - РИА Новости, 21.09.2023
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке
Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:04
2023-09-21T11:04
2023-09-21T11:04
алла самойлова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
донецк
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новая лекарственная лаборатория готовится к открытию в Донецке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Наша задача - обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть все: есть 13 лабораторий, которые работают по всей стране, практически в каждом федеральном округе. Сейчас мы планируем к открытию 14-ю лабораторию, которая будет располагаться в Донецке", - сказала она на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Самойлова подчеркнула, что это поможет обеспечить контроль качества лекарственных препаратов в новых регионах.
https://ria.ru/20230903/lekarstva-1893922708.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_57b7a314b3f8d940e30e46fcda92ba0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла самойлова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), донецк, здоровье - общество
Алла Самойлова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Донецк, Здоровье - Общество
В Росздравнадзоре анонсировали открытие лекарственной лаборатории в Донецке
Глава Росздравнадзора Самойлова: в Донецке откроют лекарственную лабораторию