https://ria.ru/20230921/karabakh-1897872583.html
В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня
В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня - РИА Новости, 21.09.2023
В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня
С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:21
2023-09-21T19:21
2023-09-21T19:35
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ."С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском районе - два, в Мардакертском районе - три", - говорится в сообщении.Как уточняется, по факту нарушений в Нагорном Карабахе идет разбирательство российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной. Также поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.Отмечается, что в расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, в настоящее время не имеющих возможности вернуться в свои дома. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, баку
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Нагорный Карабах, Баку
В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня
МО: в Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском районе - два, в Мардакертском районе - три", - говорится в сообщении.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Как уточняется, по факту нарушений в Нагорном Карабахе идет разбирательство российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной. Также поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку
и Степанакертом
, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.
Отмечается, что в расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, в настоящее время не имеющих возможности вернуться в свои дома. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.
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