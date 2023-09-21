https://ria.ru/20230921/karabakh-1897872583.html

В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня - РИА Новости, 21.09.2023

В Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:21

2023-09-21T19:21

2023-09-21T19:35

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

нагорный карабах

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене Минобороны РФ."С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском районе - два, в Мардакертском районе - три", - говорится в сообщении.Как уточняется, по факту нарушений в Нагорном Карабахе идет разбирательство российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной. Также поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.Отмечается, что в расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, в настоящее время не имеющих возможности вернуться в свои дома. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, баку