https://ria.ru/20230921/ii-1897753917.html

Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях

Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях - РИА Новости, 21.09.2023

Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях

Минздрав РФ рекомендует регионам внедрять голосовые помощники в медицинских учреждениях для записи пациентов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:59

2023-09-21T12:59

2023-09-21T12:59

общество

здоровье - общество

россия

павел пугачев

ии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минздрав РФ рекомендует регионам внедрять голосовые помощники в медицинских учреждениях для записи пациентов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Мы рекомендуем регионам внедрять так называемые голосовые помощники, потому что каналы колл-центра остаются одними из самых значимых и популярных (при записи к врачу - ред.)", - сказал Пугачев на пленарной сессии "Цифровая трансформация здравоохранения. Вызовы и решения" III международного саммита по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "Цифроайтимед". По его словам, "надо максимально охватить" эту тему, поскольку от пациентов поступают и такие претензии, что до поликлиник "невозможно дозвониться и записаться.

https://ria.ru/20230920/ii-1897449499.html

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общество, здоровье - общество, россия, павел пугачев, ии