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Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях - РИА Новости, 21.09.2023
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12:59 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/ii-1897753917.html
Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях
Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях - РИА Новости, 21.09.2023
Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях
Минздрав РФ рекомендует регионам внедрять голосовые помощники в медицинских учреждениях для записи пациентов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:59
2023-09-21T12:59
общество
здоровье - общество
россия
павел пугачев
ии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минздрав РФ рекомендует регионам внедрять голосовые помощники в медицинских учреждениях для записи пациентов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Мы рекомендуем регионам внедрять так называемые голосовые помощники, потому что каналы колл-центра остаются одними из самых значимых и популярных (при записи к врачу - ред.)", - сказал Пугачев на пленарной сессии "Цифровая трансформация здравоохранения. Вызовы и решения" III международного саммита по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "Цифроайтимед". По его словам, "надо максимально охватить" эту тему, поскольку от пациентов поступают и такие претензии, что до поликлиник "невозможно дозвониться и записаться.
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общество, здоровье - общество, россия, павел пугачев, ии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Павел Пугачев, ИИ
Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях

Минздрав порекомендовал регионам внедрять голосовые помощники в медучреждениях

© РИА НовостиГолосовой помощник
Голосовой помощник - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости
Голосовой помощник. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минздрав РФ рекомендует регионам внедрять голосовые помощники в медицинских учреждениях для записи пациентов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
"Мы рекомендуем регионам внедрять так называемые голосовые помощники, потому что каналы колл-центра остаются одними из самых значимых и популярных (при записи к врачу - ред.)", - сказал Пугачев на пленарной сессии "Цифровая трансформация здравоохранения. Вызовы и решения" III международного саммита по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "Цифроайтимед".
По его словам, "надо максимально охватить" эту тему, поскольку от пациентов поступают и такие претензии, что до поликлиник "невозможно дозвониться и записаться.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПавел ПугачевИИ
 
 
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