https://ria.ru/20230921/apteki-1897715955.html
Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах
Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение лекарствами аптек в новых российских регионах. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:47
2023-09-21T10:47
2023-09-21T10:47
здоровье - общество
михаил мишустин
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение лекарствами аптек в новых российских регионах. "Очень важен вопрос снабжения лекарствами аптек. Это одна из ваших функций. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках, иметь такой же точно доступ, как его имеют жители во всех точках страны", - сказал премьер на встрече с главой Росздравнадзора. Глава ведомства Алла Самойлова рассказала премьер-министру о ситуации на сегодняшний день, отметив, что никаких проблем сейчас нет. "Вопрос очень важный. Держите его на контроле", - поручил Мишустин.
https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах
Мишустин поручил Самойловой проконтролировать снабжение аптек в новых регионах