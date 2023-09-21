https://ria.ru/20230921/apteki-1897715955.html

Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах

Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023

Мишустин поручил проконтролировать снабжение аптек в новых регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение лекарствами аптек в новых российских регионах. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

здоровье - общество

михаил мишустин

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение лекарствами аптек в новых российских регионах. "Очень важен вопрос снабжения лекарствами аптек. Это одна из ваших функций. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках, иметь такой же точно доступ, как его имеют жители во всех точках страны", - сказал премьер на встрече с главой Росздравнадзора. Глава ведомства Алла Самойлова рассказала премьер-министру о ситуации на сегодняшний день, отметив, что никаких проблем сейчас нет. "Вопрос очень важный. Держите его на контроле", - поручил Мишустин.

https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)