https://ria.ru/20230920/vizit-1897502318.html

В Кремле назвали визит Ким Чен Ына в Россию весьма насыщенным

В Кремле назвали визит Ким Чен Ына в Россию весьма насыщенным - РИА Новости, 20.09.2023

В Кремле назвали визит Ким Чен Ына в Россию весьма насыщенным

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел весьма насыщенно, сопровождавшие гостя министры доложили обо всем президенту России Владимиру Путину, заявил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:13

2023-09-20T12:13

2023-09-20T12:34

ким чен ын

дмитрий песков

владимир путин

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел весьма насыщенно, сопровождавшие гостя министры доложили обо всем президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Разумеется, доложили. Визит прошел весьма насыщенно", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что президентская часть визита прошла конструктивно, состоялось подробное обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес."И далее уже наш гость из Северной Кореи имел возможность познакомиться и с объектами вооруженных сил Российской Федерации, и с объектами военно-промышленного комплекса, гражданского авиастроения Российской Федерации, на основании этой поездки, естественно, он смог уже сформулировать все предложения по сотрудничеству, которые интересны и КНДР. Из этого будем исходить", - отметил пресс-секретарь российского лидера.КНДР - сосед России, и РФ планирует развивать отношения во всех возможных областях, заключил Песков.Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный". Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа. После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности, ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.

https://ria.ru/20230919/mech-1897211414.html

кндр (северная корея)

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ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)