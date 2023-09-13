https://ria.ru/20230913/peregovory-1896044579.html

В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 13.09.2023

В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Кадры визита — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:26

2023-09-13T11:26

2023-09-13T17:18

фото

россия

ким чен ын

дальний восток

александр козлов (глава минприроды)

олег кожемяко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Кадры визита — в фотоленте Ria.ru.

россия

дальний восток

сша

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, россия, ким чен ын, дальний восток, александр козлов (глава минприроды), олег кожемяко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сша, владимир путин