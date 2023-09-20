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В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре - РИА Новости, 20.09.2023
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Религия
 
11:11 20.09.2023 (обновлено: 11:27 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/upts-1897480051.html
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре - РИА Новости, 20.09.2023
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре
Неизвестные осквернили источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:11
2023-09-20T11:27
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
общество
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Неизвестные осквернили источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, следует из публикации Никиты Чекмана – адвоката, представляющего интересы Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. "Сообщаем об очередном факте повреждения и осквернения святыни. Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. На место вызвали полицию", – написал Чекман в своем телеграм-канале. Он сопроводил публикацию фотографиями, на одной из которых виден оставленный неизвестными украинский флаг с разными надписями.
https://ria.ru/20230914/lavra-1896392351.html
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украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, общество
Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Общество
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

УПЦ: икону Божией Матери "Живоносный Источник" в Киевской лавре осквернили

© Фото : Адвокат Микита Чекман/TelegramОскверненный источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. 20 сентября 2023
Оскверненный источник на территории храма в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник, расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Адвокат Микита Чекман/Telegram
Оскверненный источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. 20 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Неизвестные осквернили источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, следует из публикации Никиты Чекмана – адвоката, представляющего интересы Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.
"Сообщаем об очередном факте повреждения и осквернения святыни. Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. На место вызвали полицию", – написал Чекман в своем телеграм-канале.
Он сопроводил публикацию фотографиями, на одной из которых виден оставленный неизвестными украинский флаг с разными надписями.
Молитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры
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14 сентября, 18:46
 
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