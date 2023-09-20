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В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре - РИА Новости, 20.09.2023
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре
Неизвестные осквернили источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:11
2023-09-20T11:11
2023-09-20T11:27
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Неизвестные осквернили источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенного в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, следует из публикации Никиты Чекмана – адвоката, представляющего интересы Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. "Сообщаем об очередном факте повреждения и осквернения святыни. Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. На место вызвали полицию", – написал Чекман в своем телеграм-канале. Он сопроводил публикацию фотографиями, на одной из которых виден оставленный неизвестными украинский флаг с разными надписями.
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украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, общество
Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Общество
В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре
УПЦ: икону Божией Матери "Живоносный Источник" в Киевской лавре осквернили