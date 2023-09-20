https://ria.ru/20230920/senator-1897420823.html

Сенатор рассказал о вреде позиции Пашиняна для отношений с Россией

Сенатор рассказал о вреде позиции Пашиняна для отношений с Россией - РИА Новости, 20.09.2023

Сенатор рассказал о вреде позиции Пашиняна для отношений с Россией

Позиция руководства Армении вызывает искреннее сожаление и не приносит никакой пользы российско-армянским отношениям, заявил РИА Новости член комитета Совфеда... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:39

2023-09-20T00:39

2023-09-20T00:39

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

совет федерации рф

александр башкин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Позиция руководства Армении вызывает искреннее сожаление и не приносит никакой пользы российско-армянским отношениям, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. "Позиция руководства Армении не идет на пользу российско-армянским отношениям. Многие совершенные им в последнее время шаги вызывают искреннее сожаление. Россия не вмешивается в конфликт и не будет вмешиваться, пока не возникнет угрозы российским миротворцам. В обиду наших военных, выполняющих международную миссию, мы не дадим. Кто в это не верит, пусть вспомнит 2008 год", - сказал Башкин. Сенатор напомнил, что руководство Армении само признало, что Азербайджан владеет Нагорным Карабахом. "Однако, когда определенные силы внутри Армении стали давить на Пашиняна с упреками по этой позиции, он не нашел ничего лучше, чем публично свалить все на Москву. Хотя российские миротворцы... ни в какую сторону не склоняются. Не вмешиваются в конфликт", - подчеркнул парламентарий. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноябряАзербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897411992.html

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, совет федерации рф, александр башкин