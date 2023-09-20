https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897277719.html

Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре

Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре - РИА Новости, 20.09.2023

Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре

Туристы, опрошенные сервисом бронирования жилья, назвали лучшие города для осенних поездок, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T02:37

2023-09-20T02:37

2023-09-20T02:37

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

калининград

кисловодск

отдых в россии

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом бронирования жилья, назвали лучшие города для осенних поездок, сообщает Суточно.ру.Специалисты компании провели исследования среди 5,4 тысячи пользователей и выяснили, что за Сочи проголосовали 23 процента из них, за Калининград — 20 процентов, за Кисловодск — 13 процентов."Спрос на Сочи летом бил все рекорды, курорт был абсолютным лидером по числу бронирований посуточного жилья. В сентябре интерес остается высоким, но свободные места найти можно. К тому же цены на аренду по сравнению с августом снизились на 15 процентов", — рассказывает основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.В десятку самых подходящих для поездки в сентябре городов также вошли Санкт-Петербург, который назвали 11 процентов, Дербент (девять процентов), Казань (шесть процентов), Зеленоградск и Сортавала (по пять процентов), Нижний Новгород и Москва (по четыре процента).Дешевле всего из перечисленных направлений посуточная аренда стоит в Калининграде — в среднем три тысячи рублей за сутки. В Дербенте — на 300 рублей дороже, в Казани — на 400, в Санкт-Петербурге и Кисловодске — на 500.В остальных перечисленных городах расходы на краткосрочный съем составят от 3,6 до 4,6 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

сочи

калининград

кисловодск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, калининград, кисловодск, отдых в россии