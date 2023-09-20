https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897277719.html
Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре
Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре - РИА Новости, 20.09.2023
Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре
Туристы, опрошенные сервисом бронирования жилья, назвали лучшие города для осенних поездок, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:37
2023-09-20T02:37
2023-09-20T02:37
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
калининград
кисловодск
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583926313_0:199:3077:1930_1920x0_80_0_0_44a2ec35c293282f7230ee0f8ceca2f1.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом бронирования жилья, назвали лучшие города для осенних поездок, сообщает Суточно.ру.Специалисты компании провели исследования среди 5,4 тысячи пользователей и выяснили, что за Сочи проголосовали 23 процента из них, за Калининград — 20 процентов, за Кисловодск — 13 процентов."Спрос на Сочи летом бил все рекорды, курорт был абсолютным лидером по числу бронирований посуточного жилья. В сентябре интерес остается высоким, но свободные места найти можно. К тому же цены на аренду по сравнению с августом снизились на 15 процентов", — рассказывает основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.В десятку самых подходящих для поездки в сентябре городов также вошли Санкт-Петербург, который назвали 11 процентов, Дербент (девять процентов), Казань (шесть процентов), Зеленоградск и Сортавала (по пять процентов), Нижний Новгород и Москва (по четыре процента).Дешевле всего из перечисленных направлений посуточная аренда стоит в Калининграде — в среднем три тысячи рублей за сутки. В Дербенте — на 300 рублей дороже, в Казани — на 400, в Санкт-Петербурге и Кисловодске — на 500.В остальных перечисленных городах расходы на краткосрочный съем составят от 3,6 до 4,6 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
сочи
калининград
кисловодск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583926313_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_df1b708cecb4001dc8d1641e0bb464b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, калининград, кисловодск, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Калининград, Кисловодск, отдых в России
Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре
Опрос: Сочи и Калининград признаны лучшими городами для поездок в сентябре