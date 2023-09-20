https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html

Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне

Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 20.09.2023

Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В этот сезон ОРВИ и COVID-19 в Москве протекают в форме обычной простуды, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:44

2023-09-20T14:44

2023-09-20T15:07

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В этот сезон ОРВИ и COVID-19 в Москве протекают в форме обычной простуды, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1"."Что ОРВИ, что COVID на сегодняшний день в основном протекают в форме обычной простуды, она, как правило, не вызывает тяжелого течения", - сказала Ракова.Она добавила, что тяжелое течение болезни, как правило, бывает чаще всего у людей пожилого возраста, у людей, которые страдают несколькими хроническими заболеваниями.Как сообщалось на портале стопкоронавирус.рф, в Москве за прошлую неделю, 11 по 17 сентября было выявлено 4 617 случаев COVID-19, были госпитализированы 590 человек, умерли три человека.

https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html

https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html

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москва, анастасия ракова , здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19