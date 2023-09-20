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Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 20.09.2023
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14:44 20.09.2023 (обновлено: 15:07 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html
Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне
Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 20.09.2023
Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В этот сезон ОРВИ и COVID-19 в Москве протекают в форме обычной простуды, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:44
2023-09-20T15:07
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В этот сезон ОРВИ и COVID-19 в Москве протекают в форме обычной простуды, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1"."Что ОРВИ, что COVID на сегодняшний день в основном протекают в форме обычной простуды, она, как правило, не вызывает тяжелого течения", - сказала Ракова.Она добавила, что тяжелое течение болезни, как правило, бывает чаще всего у людей пожилого возраста, у людей, которые страдают несколькими хроническими заболеваниями.Как сообщалось на портале стопкоронавирус.рф, в Москве за прошлую неделю, 11 по 17 сентября было выявлено 4 617 случаев COVID-19, были госпитализированы 590 человек, умерли три человека.
https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19
Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне

Ракова: ОРВИ и грипп в Москве в этом сезоне протекают в форме обычных простуд

© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития МосквыЗаммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития Москвы
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В этот сезон ОРВИ и COVID-19 в Москве протекают в форме обычной простуды, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1".
"Что ОРВИ, что COVID на сегодняшний день в основном протекают в форме обычной простуды, она, как правило, не вызывает тяжелого течения", - сказала Ракова.
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Она добавила, что тяжелое течение болезни, как правило, бывает чаще всего у людей пожилого возраста, у людей, которые страдают несколькими хроническими заболеваниями.
Как сообщалось на портале стопкоронавирус.рф, в Москве за прошлую неделю, 11 по 17 сентября было выявлено 4 617 случаев COVID-19, были госпитализированы 590 человек, умерли три человека.
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МоскваАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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