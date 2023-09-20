https://ria.ru/20230920/maski-1897443375.html
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим - РИА Новости, 20.09.2023
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим
Масочный режим вводится для пациентов и посетителей медицинских учреждений в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает департамент внутренней... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:02
2023-09-20T09:02
2023-09-20T09:02
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится для пациентов и посетителей медицинских учреждений в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает департамент внутренней политики региона. "Ввести масочный режим для пациентов и посетителей медицинских учреждений, установить входные фильтры в поликлиниках и больницах, контролировать запас противовирусных препаратов и средств для диагностики. По нашим оценкам в медицинских организациях такой запас сформирован на период от 3 до 7 месяцев", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского. Уточняется, что масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей больниц будет действовать с 22 сентября. По данным окружного Роспотребнадзора, за прошлую неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91,0% и выше эпидемического порога на 34,2%. Как подчеркнули в ведомстве, из-за роста заболеваемости разобщены дети в трех школах и одном детском саду, а также 62 классов в девятнадцати школах Югры.
https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ханты-Мансийский автономный округ, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим
В Югре для посетителей и пациентов медучреждений с пятницы введут масочный режим