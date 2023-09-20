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В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим - РИА Новости, 20.09.2023
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09:02 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/maski-1897443375.html
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим - РИА Новости, 20.09.2023
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим
Масочный режим вводится для пациентов и посетителей медицинских учреждений в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает департамент внутренней... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:02
2023-09-20T09:02
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
распространение коронавируса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится для пациентов и посетителей медицинских учреждений в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает департамент внутренней политики региона. "Ввести масочный режим для пациентов и посетителей медицинских учреждений, установить входные фильтры в поликлиниках и больницах, контролировать запас противовирусных препаратов и средств для диагностики. По нашим оценкам в медицинских организациях такой запас сформирован на период от 3 до 7 месяцев", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского. Уточняется, что масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей больниц будет действовать с 22 сентября. По данным окружного Роспотребнадзора, за прошлую неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91,0% и выше эпидемического порога на 34,2%. Как подчеркнули в ведомстве, из-за роста заболеваемости разобщены дети в трех школах и одном детском саду, а также 62 классов в девятнадцати школах Югры.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ханты-Мансийский автономный округ, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В медицинских учреждениях Югры ввели масочный режим

В Югре для посетителей и пациентов медучреждений с пятницы введут масочный режим

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПациенты ожидают приема врача
Пациенты ожидают приема врача - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Пациенты ожидают приема врача . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Масочный режим вводится для пациентов и посетителей медицинских учреждений в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Ввести масочный режим для пациентов и посетителей медицинских учреждений, установить входные фильтры в поликлиниках и больницах, контролировать запас противовирусных препаратов и средств для диагностики. По нашим оценкам в медицинских организациях такой запас сформирован на период от 3 до 7 месяцев", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского. Уточняется, что масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей больниц будет действовать с 22 сентября.
По данным окружного Роспотребнадзора, за прошлую неделю с 11 по 17 сентября зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91,0% и выше эпидемического порога на 34,2%. Как подчеркнули в ведомстве, из-за роста заболеваемости разобщены дети в трех школах и одном детском саду, а также 62 классов в девятнадцати школах Югры.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ханты-Мансийский автономный округРаспространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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