https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html

"Не даст полной защиты". Эксперты рассказали, чем грозит волна COVID-19

"Не даст полной защиты". Эксперты рассказали, чем грозит волна COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2023

"Не даст полной защиты". Эксперты рассказали, чем грозит волна COVID-19

Роспотребнадзор предупреждает, что новый штамм SARS-CoV-2 — "пирола" — заразнее своего предшественника "омикрона". Грозит ли новая вспышка эпидемии, насколько... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

2023-09-20T10:05

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. Роспотребнадзор предупреждает, что новый штамм SARS-CoV-2 — "пирола" — заразнее своего предшественника "омикрона". Грозит ли новая вспышка эпидемии, насколько опасен этот вирус и нужно ли торопиться с вакцинацией — в материале РИА Новости.Снова коронавирус. Будут ли ограничения?Впервые "пиролу" (линия BA.2.86) выявили в июле в Дании. К августу она добралась до США, Канады, Швеции, Норвегии, Португалии, Франции, Великобритании, Израиля, Южной Африки и Таиланда.Летальных исходов пока не было. О локдауне нигде не заговаривают, однако кое-что предпринимают. Например, в Великобритании развернули кампанию по осенней вакцинации раньше, чем планировали. В первую очередь привьют тех, кому больше 65.В России новый штамм еще не фиксировали. Тем не менее сотрудников Дома Правительства обязали носить маски, сократить число посетителей, командировок и контактов между собой. В лифт — не более трех человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, растет количество госпитализаций. Заболеваемость повысилась в 70 субъектах. Но Роспотребнадзор исключает введение масочного режима без веских на то оснований.Что представляет собой "пирола"Ясно, что это очередная версия "омикрона". Около 30 дополнительных мутаций в S-белке — больше, чем у других субвариантов, в том числе XBB.1.5 ("кракен"), который какое-то время доминировал в США, а затем его вытеснил EG.5 ("эрис"). При помощи S-белка вирус проникает в клетки — чем больше мутаций, тем проще обмануть иммунную систему. В связи с этим Всемирной организации здравоохранения пришлось взять ситуацию под наблюдение.Вероятно, BA.2.86 произошел от BA.2 — сублинии, известной как "стелс-омикрон". По словам доцента Йельской медицинской школы Скотта Робертса, столько же мутаций отличало "омикрон" от "дельты" — одного из ранних штаммов. Эксперт добавляет, что рано судить, насколько вирус заразен и надолго ли с нами останется.Старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат медицинских наук Михаил Болков тоже проводит параллели с "дельтой"."На самом деле эволюционно "омикрон" старше "дельты", хотя появился позже. Дело в том, что он долго циркулировал в организме иммунодефицитных людей. Конкурируя с другими вирусами и постоянно ускользая от иммунитета, "омикрон" смог накопить множество мутаций. Та же история с "пиролой" — она старше других субвариантов "омикрона". Просто стала распространяться, лишь когда достаточно мутировала. Мутации — это отличия на поверхности вируса. Иммунная система не распознает их и поэтому пропускает патоген дальше в организм. Отсюда и заразность. Но по сути это тот же "омикрон", — говорит иммунолог.Надо ли вакцинироваться от COVID-19По мнению Михаила Болкова, прививаться прямо сейчас, особенно вакцинированным или переболевшим, не имеет смысла. Все имеющиеся вакцины неэффективны против "омикрона", так как рассчитаны на предыдущие штаммы."Каждый в той или иной степени сталкивался с разными видами коронавирусов, значит, есть защита. У этих вирусов много антигенов, но мутирует только один — тот, что на поверхности. Наша иммунная система вооружена против разных белков вируса, в том числе тех, что находятся внутри него, а они прежние. Так что мы небезоружны, у нас есть наработанный потенциал борьбы благодаря иммунной памяти", — объясняет эксперт.Могла бы помочь мультивалентная вакцина против разных штаммов. Однако, скорее всего, всплеск "пиролы" произойдет в ближайшие пару месяцев. За такой срок вакцину не создать.Врач и эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина считает, что прививаться следует тем, кто работает с большим количеством людей или ежедневно пользуется общественным транспортом в часы пик."В России зарегистрировано несколько вакцин, среди них — "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), назальная "Гам-КОВИД-Вак", "Спутник Лайт". Практика показывает, что они надежно защищают от тяжелого течения болезни. К тому же есть первая в мире вакцина против COVID-19 на основе нуклеокапсидного белка — "Конвасэл". Считается, что она эффективна против новых штаммов за счет того, что мутации обычно затрагивают поверхностный S-белок, а вакцина взаимодействует с нуклеокапсидным белком, который менее изменчив".Доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов напоминает, что современные штаммы сильно отличаются от материнского "уханьского", на базе которого были синтезированы вакцины."Никакая прививка не даст стопроцентной гарантии. Вакцинация позволяет иммунитету получить информацию о родственном вирусе, и при контакте может сработать так называемый перекрестный иммунитет, облегчив болезнь", — говорит он.Кроме того, в осенне-зимний период неизбежен сезонный подъем заболеваемости. От гриппа уже вакцинируют. Неронов рекомендует этим не пренебрегать.Врач-инфекционист Lahta Clinic Светлана Серебрякова считает, что мощной волны коронавирусной инфекции этой осенью ждать не стоит. Конечно, какой-то всплеск произойдет, но в любом случае отечественные вакцины помогут.

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https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html

https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html

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россия, сша, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, медицина, здоровье, биология, вакцина "спутник v"