https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897343275.html
В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19
В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023
В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19
Вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:25
2023-09-19T18:25
2023-09-19T18:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - говорится в сообщении.За последнюю неделю в России было зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, пояснили в пресс-службе.В ведомстве предупредили: чтобы не заболеть, важно соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками, отметили в ведомстве.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, распространение коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Распространение коронавируса
В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19
Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничительные меры из-за COVID-19
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в России было зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, пояснили в пресс-службе.
В ведомстве предупредили: чтобы не заболеть, важно соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками, отметили в ведомстве.
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