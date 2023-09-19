https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897343275.html

В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19

В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023

В России пока не планируют вводить ограничения из-за COVID-19

Вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:25

2023-09-19T18:25

2023-09-19T18:29

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - говорится в сообщении.За последнюю неделю в России было зарегистрировано порядка 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, пояснили в пресс-службе.В ведомстве предупредили: чтобы не заболеть, важно соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230919/lekarstva-1897306513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, распространение коронавируса