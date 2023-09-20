https://ria.ru/20230920/karabakh-1897603052.html

Спецпредставитель генсека НАТО призвал к диалогу по Нагорному Карабаху

Спецпредставитель генсека НАТО призвал к диалогу по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023

Спецпредставитель генсека НАТО призвал к диалогу по Нагорному Карабаху

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина призвал стороны в Нагорном Карабахе продолжить диалог после достижения... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:17

2023-09-20T17:17

2023-09-20T17:17

ситуация в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина призвал стороны в Нагорном Карабахе продолжить диалог после достижения прекращения огня, избегать насилия и ухудшения гуманитарной ситуации. "За объявленным прекращением огня должен последовать диалог для поиска урегулирования без применения насилия и без ухудшения гуманитарной ситуации. НАТО призывает стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения", - написал Коломина в соцсети X (ранее Twitter). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897587231.html

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центральная азия

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, центральная азия, twitter, нато, нагорный карабах