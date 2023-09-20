В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло
Косачев заявил о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло
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Заседание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ситуацию по Нагорному Карабаху будем стараться вернуть в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Будем стараться вернуть ситуацию в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где все шаги для мирного решения карабахской проблемы были вполне четко обозначены", - отметил сенатор.
По его словам, отход от этих договоренностей чреват новыми вспышками насилия, а потому "необходимо общее понимание, что никакие проблемы региона не могут быть решены силой, но исключительно терпеливым путем переговоров и с твердыми гарантиями безопасности и соблюдения прав местного населения".
"Россия здесь четко на стороне людей, а также духа и буквы договоренностей", - заключил Косачев.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе.