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В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло - РИА Новости, 20.09.2023
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16:55 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897593778.html
В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло
В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло - РИА Новости, 20.09.2023
В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло
Ситуацию по Нагорному Карабаху будем стараться вернуть в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:55
2023-09-20T16:55
ситуация в нагорном карабахе
в мире
россия
нагорный карабах
азербайджан
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ситуацию по Нагорному Карабаху будем стараться вернуть в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Будем стараться вернуть ситуацию в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где все шаги для мирного решения карабахской проблемы были вполне четко обозначены", - отметил сенатор. По его словам, отход от этих договоренностей чреват новыми вспышками насилия, а потому "необходимо общее понимание, что никакие проблемы региона не могут быть решены силой, но исключительно терпеливым путем переговоров и с твердыми гарантиями безопасности и соблюдения прав местного населения". "Россия здесь четко на стороне людей, а также духа и буквы договоренностей", - заключил Косачев. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html
россия
нагорный карабах
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, константин косачев, совет федерации рф
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло

Косачев заявил о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации России
Заседание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ситуацию по Нагорному Карабаху будем стараться вернуть в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Будем стараться вернуть ситуацию в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где все шаги для мирного решения карабахской проблемы были вполне четко обозначены", - отметил сенатор.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
По его словам, отход от этих договоренностей чреват новыми вспышками насилия, а потому "необходимо общее понимание, что никакие проблемы региона не могут быть решены силой, но исключительно терпеливым путем переговоров и с твердыми гарантиями безопасности и соблюдения прав местного населения".
"Россия здесь четко на стороне людей, а также духа и буквы договоренностей", - заключил Косачев.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия
Вчера, 13:00
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе.
Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября, 18:29
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреРоссияНагорный КарабахАзербайджанКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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