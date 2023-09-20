https://ria.ru/20230920/karabakh-1897593778.html

В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло

В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло - РИА Новости, 20.09.2023

В Совфеде заявили о попытках вернуть ситуацию по Карабаху в мирное русло

Ситуацию по Нагорному Карабаху будем стараться вернуть в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:55

2023-09-20T16:55

2023-09-20T16:55

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

нагорный карабах

азербайджан

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ситуацию по Нагорному Карабаху будем стараться вернуть в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Будем стараться вернуть ситуацию в русло трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где все шаги для мирного решения карабахской проблемы были вполне четко обозначены", - отметил сенатор. По его словам, отход от этих договоренностей чреват новыми вспышками насилия, а потому "необходимо общее понимание, что никакие проблемы региона не могут быть решены силой, но исключительно терпеливым путем переговоров и с твердыми гарантиями безопасности и соблюдения прав местного населения". "Россия здесь четко на стороне людей, а также духа и буквы договоренностей", - заключил Косачев. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

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нагорный карабах

азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, константин косачев, совет федерации рф