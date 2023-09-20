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Кадыров опроверг слухи о своей болезни - РИА Новости, 20.09.2023
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18:50 20.09.2023 (обновлено: 19:39 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/kadyrov-1897631503.html
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Кадыров опроверг слухи о своей болезни - РИА Новости, 20.09.2023
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опроверг слухи о своей болезни и сообщил, что навещал в Москве дядю, который находится в ЦКБ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:50
2023-09-20T19:39
рамзан кадыров
общество
москва
здоровье - общество
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ГРОЗНЫЙ, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опроверг слухи о своей болезни и сообщил, что навещал в Москве дядю, который находится в ЦКБ."Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — написал Кадыров.Говоря о своем здоровье, глава Чечни подчеркнул, что он жив и здоров и совершенно не понимает, почему даже в случае его болезни должна подниматься шумиха.В то же время в этом есть свой плюс — аудитория узнала, какие СМИ откровенно лгут своим читателям, заключил Кадыров.В последние дни Telegram-каналы и СМИ писали о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ. До этого появлялись публикации о его смерти, которые Кадыров также лично опроверг.
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РИА Новости
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Видео из больницы, где находится дядя Рамзана Кадырова
Видео из больницы, где находится дядя Рамзана Кадырова
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рамзан кадыров, общество, москва, здоровье - общество
Рамзан Кадыров, Общество, Москва, Здоровье - Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Кадыров сообщил, что здоров, а в ЦКБ навещал дядю

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опроверг слухи о своей болезни и сообщил, что навещал в Москве дядю, который находится в ЦКБ.
"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — написал Кадыров.
Говоря о своем здоровье, глава Чечни подчеркнул, что он жив и здоров и совершенно не понимает, почему даже в случае его болезни должна подниматься шумиха.
В то же время в этом есть свой плюс — аудитория узнала, какие СМИ откровенно лгут своим читателям, заключил Кадыров.
В последние дни Telegram-каналы и СМИ писали о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ. До этого появлялись публикации о его смерти, которые Кадыров также лично опроверг.
Ответ Кадырова на ложную информацию о его смерти - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
17 сентября, 14:35
 
Рамзан КадыровОбществоМоскваЗдоровье - Общество
 
 
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