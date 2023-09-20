https://ria.ru/20230920/chuma-1897500175.html
Роспотребнадзор назвал риск завоза чумы в Россию из Монголии минимальным
Роспотребнадзор назвал риск завоза чумы в Россию из Монголии минимальным - РИА Новости, 20.09.2023
Роспотребнадзор назвал риск завоза чумы в Россию из Монголии минимальным
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы у жителя Монголии, риск завоза инфекции на территорию России минимален, сообщила... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:05
2023-09-20T12:05
2023-09-20T12:05
здоровье - общество
россия
монголия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы у жителя Монголии, риск завоза инфекции на территорию России минимален, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалистами Роспотребнадзора осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, в связи с регистрацией неподтверждённого случая бубонной чумы у жителя Завхана, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка. Расстояние от провинции до границы РФ составляет 200 км. Риск завоза инфекции на территорию России минимален", - говорится в сообщении. Монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, отметили в пресс-службе. Пациент с подозрением на чуму изолирован, проходится лабораторные исследования, состояние стабильное, окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября, пояснили в ведомстве. Роспотребнадзором проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. Противочумными учреждениями ведомства ведется работа по предотвращению случаев заболеваний чумой на территории России, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230515/kleschi-1872016120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, монголия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Монголия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор назвал риск завоза чумы в Россию из Монголии минимальным
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы в Монголии
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы у жителя Монголии, риск завоза инфекции на территорию России минимален, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалистами Роспотребнадзора осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, в связи с регистрацией неподтверждённого случая бубонной чумы у жителя Завхана, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка. Расстояние от провинции до границы РФ составляет 200 км. Риск завоза инфекции на территорию России минимален", - говорится в сообщении.
Монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, отметили в пресс-службе. Пациент с подозрением на чуму изолирован, проходится лабораторные исследования, состояние стабильное, окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября, пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзором проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. Противочумными учреждениями ведомства ведется работа по предотвращению случаев заболеваний чумой на территории России, подчеркнули в пресс-службе.
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