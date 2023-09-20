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Сенатор заявил, что Россия остается гарантом независимости Армении - РИА Новости, 20.09.2023
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00:42 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/armeniya-1897421147.html
Сенатор заявил, что Россия остается гарантом независимости Армении
Сенатор заявил, что Россия остается гарантом независимости Армении - РИА Новости, 20.09.2023
Сенатор заявил, что Россия остается гарантом независимости Армении
Единственной гарантией суверенитета армянского народа является Россия, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:42
2023-09-20T00:42
в мире
россия
армения
азербайджан
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Единственной гарантией суверенитета армянского народа является Россия, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. "С моей личной точки зрения, единственной реальной гарантией территориальной целостности, независимости суверенитета армянского народа может быть Россия как его исторический и географический (союзник - ред.). Что там на уме у нынешних руководителей Еревана - я только могу догадываться. По всей видимости, они думают, что есть какие-то нации заморские, которые будут радеть за интересы армянского народа больше, чем своего собственного - так этого не будет", - сказал сенатор. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/senator-1897420823.html
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в мире, россия, армения, азербайджан, андрей климов, совет федерации рф
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
Сенатор заявил, что Россия остается гарантом независимости Армении

Сенатор Климов: Россия остается гарантией суверенитета армянского народа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Единственной гарантией суверенитета армянского народа является Россия, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«
"С моей личной точки зрения, единственной реальной гарантией территориальной целостности, независимости суверенитета армянского народа может быть Россия как его исторический и географический (союзник - ред.). Что там на уме у нынешних руководителей Еревана - я только могу догадываться. По всей видимости, они думают, что есть какие-то нации заморские, которые будут радеть за интересы армянского народа больше, чем своего собственного - так этого не будет", - сказал сенатор.
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры.
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В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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